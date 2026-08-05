Cada día del calendario está marcado por acontecimientos importantes que han dejado una huella la historia. Por esa razón, es importante conocer cuáles fueron las efemérides que tuvieron lugar un 5 de agosto en nuestro país y en el mundo.

Estas son las efemérides del 5 de agosto

1930: Neil Armstrong, astronauta norteamericano, que el 21 de julio de 1969 se convertirá en el primer hombre en hollar la Luna, nace en la granja de su abuelo en Wapakoneta (Ohio, EE.UU.). (Hace 96 años)

1872: En Sao Luís do Paraitinga (Brasil) nace Oswaldo Gonçalves Cruz, que será médico epidemiólogo brasileño, pionero en los estudios de enfermedades tropicales y en medicina experimental. Será director general de Salud Pública y colaborará en reformar el código sanitario brasileño. Luchará para erradicar la fiebre amarilla, la peste bubónica y la viruela en Río de Janeiro, poniendo en marcha, a pesar de las críticas, una campaña sanitaria que, además de aislar a los enfermos, impondrá la vacuna obligatoria. (Hace 154 años)

1850: En Tourville-sur-Arques nace el francés Guy de Maupassant, escritor, sobre todo de cuentos. En ellos destacan los de terror, donde es considerado un auténtico maestro. (Hace 176 años)

Los eventos más destacados que marcaron la historia (foto:Freepik).

1962: Aparece muerta en su casa de Los Ángeles (EE.UU.) la actriz norteamericana Marilyn Monroe, de 36 años de edad. Junto a su cama se encuentra una botella vacía con barbitúricos en su interior por lo que la policía dictamina su suicidio. Aún hoy en día, muchos ponen en duda la versión oficial y lo cierto es que su muerte continúa siendo un misterio. Será recordada como uno de los símbolos sexuales más importantes de la historia. (Hace 64 años)

1940: Muere en EE.UU. Frederick Albert Cook, explorador y médico estadounidense, cirujano en la expedición al ártico de 1891-92 dirigida por Robert Peary y en la expedición antártica belga de 1897-99 conducida por Adrien de Gerlache. En 1909 afirmó que él había llegado al Polo Norte en abril de 1908, pero nunca logró aportar las pruebas suficientes para que esta hazaña le fuera reconocida. (Hace 86 años)

1939: En Madrid (España) y en la más estricta y sombría clandestinidad de la alborada, trece jóvenes mujeres de entre 18 y 29 años, conocidas ya entre sus compañeras de cautiverio como «Las Trece Rosas», son ejecutadas al alba frente a las tapias del Cementerio del Este. Apenas cuatro meses después del fin de la guerra civil tras el golpe de Estado fascista, las encausadas —muchas de ellas miembros de las Juventudes Socialistas Unificadas— fueron conducidas desde la prisión de Ventas tras un consejo de guerra sumarísimo que las condenó por un delito de adhesión a la rebelión. Pese al clima de severo silencio que impera en la capital bajo el nuevo régimen dictatorial, los ecos de sus últimas cartas de capilla redactadas esta madrugada, en las que claman su inocencia y piden que sus nombres no se borren de la historia, comienzan a circular de boca en boca como el testimonio más desgarrador de la implacable represión de la posguerra. (Hace 87 años)

1895: Muere en Londres (Gran Bretaña) el político y filósofo alemán Friedrich Engels que, junto con su amigo Carlos Marx, contribuyó al desarrollo del socialismo científico. Cuando Marx murió, Engels corrigió y preparó la publicación de sus manuscritos para sacar a la luz los tomos II e III de "El Capital". (Hace 131 años)

Los eventos más destacados que marcaron la historia (foto:Freepik).

La efeméride destacada del día

El evento más importante destacado es el nacimiento de Neil Armstrong en 1930, ya que se convertirá en el primer hombre en pisar la Luna en 1969, un hito que simboliza el avance humano en la exploración espacial y la ciencia.