El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) mantiene las expectativas altas de todos los adultos mayores amparados por la entidad, que esperan con ansias el depósito de su pensión durante el transcurso del mes de marzo. Los jubilados del país podrán ver acreditado su dinero en las próximas horas. Quienes hayan reunido los requisitos necesarios para el retiro, recibirán la transferencia correspondiente. Cabe destacar que algunos miembros del sector poblacional de edad más avanzada ya fueron notificados en febrero sobre la concreción del pago de su pensión. Quienes quieran saber qué se necesita para cobrar la jubilación y en qué casos los depósitos llegan antes del inicio del mes, deberán tomar nota de los siguientes detalles. La Pensión IMSS se otorga de forma mensual a trabajadores que cumplieron con los requisitos de retiro. Entre los principales criterios se encuentran: El depósito de la Pensión IMSS se realiza directamente en la cuenta bancaria registrada al momento del trámite. En caso de recibir el pago mediante AFORE o aseguradora, las condiciones pueden variar según la institución financiera. Las expectativas de los jubilados del territorio azteca se mantienen en alza ante los depósitos que se avecinan de la Pensión IMSS. tal como acostumbra a llevar a cabo la entidad, las transferencias de dinero correspondientes se realizan durante el primer día hábil de cada mes. Por esta razón, los adultos mayores amparados por el Instituto Mexicano del Seguro Social cobrarán su jubilación el lunes 2 de marzo. En el caso de quienes se hayan retirado a través del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), el esquema es distinto, ya que sus depósitos se programan en los últimos días del mes previo. Por ello, quienes están incorporados a este sistema han sido los primeros en cobrar la jubilación de marzo, siendo la fecha asignada el pasado viernes 27 de febrero.