El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) emitió un aviso dirigido a un sector específico de profesionales que deberán cumplir con un requisito obligatorio durante los primeros meses de 2026. La autoridad advirtió que no presentar la documentación correspondiente podría afectar su registro oficial. Se trata de las Personas Contadoras Públicas Autorizadas, quienes deberán entregar sus constancias 2025 a través del Sistema de Dictamen Electrónico del IMSS (SIDEIMSS) antes de que concluya el primer trimestre del año. El llamado está dirigido exclusivamente a las Personas Contadoras Públicas Autorizadas que cuenten con registro vigente ante el IMSS. Este grupo profesional es el encargado de dictaminar el cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social. De acuerdo con el aviso institucional, estas personas deberán presentar sus constancias de acreditación y membresía correspondientes al año 2025. El trámite deberá realizarse dentro de los primeros tres meses de 2026. La entrega se efectuará mediante el Sistema de Dictamen Electrónico del IMSS (SIDEIMSS), plataforma oficial habilitada para este tipo de procesos administrativos. El IMSS advirtió que solo podrán dictaminar quienes hayan presentado oportunamente sus constancias. Este trámite es indispensable para mantener activa la autorización. Si no se cumple en el plazo establecido, los avisos de dictamen no surtirán efectos ante el Instituto, lo que podría afectar su operación profesional. Si las constancias no se presentan dentro del plazo establecido, solo podrán dictaminar ante el IMSS quienes hayan cumplido oportunamente con el trámite. De lo contrario, los avisos de dictamen no surtirán efectos ante el Instituto, lo que puede afectar directamente la autorización y el ejercicio profesional.