El gigante de almacenamiento para perecederos de Latinoamérica busca abrir dos o tres inmuebles al año.

El gigante de almacenamiento en frío basado en Miami abrió el segundo inmueble frío en México durante este año. La inversión en Jalisco es parte de un plan de expansión que no ha parado desde que llegó la compañía en 2022 al país.

Su Director Comercial en México, Adrián Madero, en entrevista para El Cronista señaló que esta apertura ya es la número 36 en el país. “Es una instalación que tiene 12,000 posiciones de pallet y 81,000 metros cúbicos”, es decir, tiene la capacidad de mover cerca de 12,000 toneladas de alimento.

Le dará servicio principalmente al transporte de perecederos que lleguen y salgan de los puertos Lázaro Cárdenas y Manzanillo, entre otras rutas, pues está en Tlajomulco, Jalisco. Se puede ver dentro del Cond Flex Park, en el corredor industrial El Laurel.

Uno de sus inmuebles más estratégicos es el de Monterrey, donde actualmente están construyendo un almacén frío más.

En Monterrey “el mismo mercado nos está empujando a un incremento en nuestra capacidad. En el caso de Guadalajara (Jalisco) iniciamos un poco más pequeños. Allí tenemos una reserva territorial adicional para duplicar la capacidad de esta instalación” en caso de ser necesario, aclaró Adrián Madero.

“La empresa tiene cuatro años y hemos invertido alrededor de u$s 2,000 millones. Una parte se levantó en equity y otra parte en deuda”, señaló el encargado de comercializar los almacenes.

El directivo dice que su estrategia de expansión se debe al crecimiento del comercio de perecederos.

Apenas en marzo inauguraron su primer almacén construido por ellos mismos en México, con u$s 50 millones de inversión, en Monterrey. Este año también ampliaron otras unidades que ya habían adquirido: una en Villagrán, Guanajuato y otra en Apodaca, Nuevo León. Por si fuera poco, construyen otro más en Monterrey.

El contexto parece estar del lado de Emergent Cold LatAm. El comercio internacional está recuperándose después de la pandemia y el sentir de los actores en el sector es optimista, especialmente para México, como señaló Maximiliano Rossi de HSBC.

Además, anuncios como los de Walmex que invierte u$s 6,000 millones en el país, para abrir más tiendas y dos centros de distribución, hablan de un entorno favorecedor.

Así, la expansión de Emergent Cold LatAm cobra sentido. La compañía opera como si fuera una fibra (pero con inversionistas privados como Lineage Logistics, D1 Capital y Stonepeak), de allí su vocación de crecimiento acelerado.

Al llegar a México lo hizo adquiriendo a la empresa Bajo Cero Frigorífico, que ya contaba con tres almacenes: en Irapuato, Villagrán y en León, Guanajuato. Meses después adquirió Qualianz, con una red de almacenes fríos y algunos secos.

Hoy está presente en 11 países con más de 110 almacenes. Son 1.3 millones de posiciones de tarima en Latinoamérica (cada tarima equivale a una tonelada de alimento). De éstos el 20% está en México, donde han invertido cerca de u$s 200 millones.