El Servicio de Administración Tributaria (SAT) emitió un aviso que enciende las alertas entre todos los contribuyentes del territorio azteca. La urgencia con la que se procedió a comunicar este anuncio tiene que ver con un trámite fiscal que no admite prórrogas para ciertos sectores y que tiene como fecha límite este lunes 16 de febrero. La advertencia cobra relevancia porque el documento exigido forma parte de la Declaración Anual 2025, una obligación clave para mantener la situación fiscal en regla. El cronograma del SAT establece distintos cierres según el régimen, y uno de ellos vence ahora, en una jornada considerada decisiva dentro del periodo fiscal 2026. Qué contribuyentes deben presentarlo ahora, qué incluye y qué pasa si no se cumple, se entiende al revisar el calendario oficial. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) confirmó que las personas morales sin fines de lucro tienen como fecha límite el 16 de febrero para presentar su Declaración Anual del ejercicio fiscal 2025. Este grupo debe cumplir dentro del calendario oficial que comenzó el 1 de enero y finaliza el 31 de marzo de 2026. Otras fechas relevantes dentro del cronograma fiscal incluyen a sociedades en liquidación, que debieron presentar su declaración antes del 19 de enero, mientras que las empresas del Régimen General y del Régimen Simplificado de Confianza (RESICO) tienen plazo hasta el 31 de marzo para completar el trámite. La Declaración Anual en la plataforma del SAT incluye información precargada, lo que facilita el proceso. Entre los datos disponibles figuran pagos provisionales realizados, PTU pagada, retenciones de ISR, CFDI de descuentos o devoluciones y remanentes de ejercicios anteriores como pérdidas fiscales o dividendos. Para enviar la Declaración Anual 2025, el SAT exige contar con e.firma vigente y servicio de banca electrónica. Si el resultado arroja saldo a cargo, el pago debe realizarse mediante transferencia en bancos autorizados para contribuciones federales. Si el contribuyente detecta errores en ingresos o datos precargados, debe presentar declaraciones complementarias. El sistema actualiza la información en 48 horas cuando existe saldo a pagar, o en 24 horas si el resultado queda en ceros. El SAT también recordó que desde diciembre de 2025 está disponible el simulador fiscal para visualizar la información del ejercicio antes de enviar la declaración. Para cumplir correctamente, se recomienda: La autoridad fiscal mantiene habilitadas sus herramientas digitales para facilitar el cumplimiento. Presentar la Declaración Anual del SAT en tiempo y forma evita sanciones y contribuye al correcto control fiscal de las empresas.