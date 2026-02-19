El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizó el pronóstico del tiempo para el penúltimo fin de semana de febrero y vaticinó la extensión de un nuevo frente frío por la República Mexicana que, asociado a otros sistemas, provocará fuertes rachas de viento, lluvias y tormentas eléctricas. El organismo gubernamental encargado de difundir las noticias del clima explicó que las probabilidades de precipitaciones se mantendrán bajas durante este jueves 19 y viernes 20 de febrero. Sin embargo, a partir del sábado, avanzará el frente núm. 36 que podría ocasionar una serie de inclemencias climáticas en algunos estados del país. Para el jueves 19 de febrero, se prevé que el frente frío núm. 36 se desplace sobre el norte del país e interaccione con la corriente en chorro subtropical, una línea seca y un canal de baja presión en el noreste de la República Mexicana. El SMN vigila la aproximación de un nuevo sistema frontal al noroeste del territorio mexicano, que se asociará a la corriente en chorro polar y generarán rachas de viento de 70 a 90 km/h en Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango, así como de 40 a 60 km/h en Baja California Sur, Coahuila y Nuevo León. En este contexto, el SMN advierte por un anticiclón en niveles medios de la atmósfera, que mantendrá ambiente cálido a caluroso en la mayor parte de México; prevaleciendo la onda de calor en zonas de San Luis Potosí (centro), Querétaro (centro), Hidalgo (centro y suroeste), Tlaxcala (centro), Jalisco (centro), Michoacán (suroeste) y Oaxaca (centro y oriente). Durante el viernes 20 de febrero, el SMN vaticina que el nuevo frente frío avance sobre el noroeste de México e interaccione con las corrientes en chorro polar y subtropical, ocasionando rachas de viento de 60 a 80 km/h en Sonora, Chihuahua y Durango, de 40 a 60 km/h en Baja California y de 30 a 50 km/h en Baja California Sur. Así mismo, se esperan lluvias aisladas en Baja California y la posible caída de nieve o agua nieve en sierras de dicha entidad. Por otra parte, un anticiclón en niveles medios de la atmósfera propiciará tiempo estable, con baja probabilidad de precipitaciones y ambiente vespertino cálido a caluroso en gran parte de la República Mexicana. Si bien en la previa del penúltimo fin de semana del mes se espera tiempo estable en gran parte del territorio azteca, el SMN vigila una serie de fenómenos que podrían causar a partir del sábado distintas inclemencias climáticas. Para el sábado 21 de febrero, el nuevo frente frío será reforzado por una masa de aire polar, que lo impulsará sobre el noreste del territorio nacional, propiciando lluvias puntuales fuertes en Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro e Hidalgo, chubascos en Puebla y Veracruz. Al mismo tiempo, se prevé una baja de la temperatura en el norte, noreste, oriente, centro y sureste del territorio mexicano. Por otro lado, el SMN advierte a los habitantes del país por evento de “Norte” durante la noche del sábado, con rachas de viento que podrían alcanzar hasta los 70 km/h. El domingo 22, el frente frío se desplazará sobre el golfo de México y el oriente del país, ocasionando lluvias fuertes a puntuales fuertes en el noreste, oriente y sureste de la República Mexicana. Por su parte, la masa de aire polar asociada al frente generará descenso de temperatura en el norte, noreste, oriente, centro y sureste de México; así como evento de “Norte” con rachas de viento de 80 a 100 km/h en Tamaulipas, Veracruz, istmo y golfo de Tehuantepec, y de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h, durante esta la noche y la madrugada del lunes en Tabasco, Campeche y Yucatán. En la línea de advertencias que emite constantemente el SMN para todos los sectores de la población, los habitantes del territorio azteca que residan en las regiones afectadas por esta serie de inclemencias climáticas deben tomar todos los recaudos, ya que las lluvias podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo, mientras que los vientos fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.