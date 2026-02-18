El Banco del Bienestar confirmó a través de sus canales oficiales de comunicación el calendario de pagos correspondiente a una de las asistencias económicas más conocidas de la República Mexicana. La entidad bancaria encargada de dispersar los recursos que asigna la Secretaría del Bienestar a los sectores de la población más vulnerables, mantiene fijadas las fechas en que realizará las transferencias. En este caso, los beneficiados serán los miembros que integren el sector poblacional juvenil, que podrán ver acreditado el dinero en sus cuentas entre el 16 y el 27 de febrero. La Beca Rita Cetina forma parte de los Programas para el Bienestar impulsados por la presidenta Claudia Sheinbaum. El objetivo es apoyar económicamente a las familias y evitar la deserción escolar de niñas, niños y adolescentes en educación pública. El programa es universal para primaria y secundaria en escuelas públicas. En secundaria se entregan 1,900 pesos bimestrales, con incrementos por más integrantes. En primaria, el apoyo anual es de 2,500 pesos por estudiante, mientras que algunos beneficiarios previos continúan con pagos de 1,900 pesos bimestrales. Para recibir los depósitos en cuentas del Banco del Bienestar, las familias deben cumplir condiciones básicas: Los pagos se distribuyen durante cinco bimestres al año, sin considerar julio y agosto por periodo vacacional. Las autoridades recordaron que los recursos se depositan únicamente en cuentas oficiales del Banco del Bienestar, por lo que no se solicitan datos personales ni pagos para recibir la beca. El Banco del Bienestar confirmó fecha de depósitos para los beneficiarios de la Beca Rita Cetina y realizará la dispersión de recursos durante los próximos días del bimestre enero-febrero. Los depósitos se realizan según la primera letra del apellido de cada beneficiario, con el objetivo de evitar saturaciones en sucursales y cajeros. En función de las fechas difundidas por la entidad bancaria, quienes cobrarán su dinero durante los próximos días serán quienes se apelliden con las siguientes letras: