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Los certificados de Fibra Monterrey (FMTY14) subieron hasta 2.25% en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) luego de darse a conocer que concluyó la desinversión de dos inmuebles de oficinas ubicados en Nuevo León y Jalisco, una operación que equivalió a MXN $313 millones y u$s 31.3 millones, respectivamente.

En las primeras operaciones de la jornada del lunes, los certificados subieron hasta los MXN$ 15.03 por unidad, nivel que representa un alza de 2.25% (Ciudad de México 08:05 horas), de acuerdo con datos de la plaza bursátil.

El pasado 1 de julio, el fideicomiso anunció el cierre de la desinversión. Este proceso inició el 21 de octubre de 2021 con el anuncio de la venta del inmueble de Nuevo León por MXN $395 millones, precio que fue consistente con el último valor razonable de mercado determinado por nuestro valuador externo, según informó la empresa en un documento.

Un mes después, el 19 de noviembre de ese año, informó sobre la venta del inmueble en Jalisco por u$s 31.3 millones, mismos que serán utilizados para la recompra de certificados, de acuerdo con un documento.

Fibra MTY con potencial retorno

Fibra MTY es un fideicomiso de inversiones especializado en la adquisición, desarrollo y administración de propiedades corporativas, comerciales e industriales en el país. Hasta el 31 de marzo, cifró activos por MXN$ 51,187.2 millones; además de reportar un total de 120 propiedades en su portafolio, incluyendo 97 para uso industrial, 17 para uso de oficinas, y 6 para uso comercial.

En lo que va del año, el fideicomiso se mantiene activo tanto en compras como desinversiones. El último movimiento de la empresa dirigida por Jorge Ávalos, dio a conocer al público inversionista la inversión de u$s 24.1 millones para una nave industrial en Guanajuato, cuyo monto busca ser utilizado para fortalecer su portafolio en el corredor manufacturero del Bajío.

Los certificados de FMTY14 tiene un potencial de crecimiento de 10.2% para alcanzar los MXN $16.45 por unidad, de acuerdo con el precio estimado por el consenso de analistas de Bloomberg. De los 11 analistas que dan cobertura al fideicomiso, siete recomiendan Compra y cuatro Mantener.