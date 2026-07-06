Según el más reciente aviso del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), una combinación de circulaciones ciclónicas en las alturas, canales de baja presión y el ingreso de humedad desde el Pacífico y el Golfo de México provocará chubascos y lluvias fuertes a puntuales muy fuertes en gran parte de México, con excepción del noroeste.

El propio pronostico advierte que estas lluvias podrían venir acompañadas de descargas eléctricas, rachas de viento intensas y caída de granizo.

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El “tormenton del siglo”, tal como fue definido en redes sociales, estaría provocado por una circulación ciclónica en niveles altos de la atmósfera, canales de baja presión y divergencia en altura, sumado al ingreso constante de humedad desde el Pacífico y el Golfo de México.

Sobre la península de Yucatán y el sureste, actúa además otra circulación ciclónica combinada con un canal de baja presión, lo que mantiene las lluvias fuertes en esa región durante varios días.

A este panorama se suman ondas tropicales: mientras la número 15 se aleja hacia el oeste, una nueva onda tropical se acercará a la península de Yucatán a partir del lunes 6 de junio, fortaleciendo las probabilidades de lluvia en el sureste mexicano.

En paralelo, una circulación anticiclónica mantiene el calor extremo en el norte y noroeste del país, una zona que no recibirá las lluvias que sí golpearán al resto del territorio.

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Las regiones de México donde las lluvias serán más fuertes

De acuerdo con el pronóstico extendido de 96 horas, las lluvias más intensas se concentrarán en el occidente, el centro-sur y el sureste del país, con acumulados que en algunas zonas podrían ir de fuertes a intensos:

Lunes 6 de julio . Lluvias de fuertes a puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) en zonas de Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Estado de México, Morelos, Guerrero, Yucatán y Quintana Roo.

Martes 7 de julio . Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150mm) en el sureste de Guerrero, oeste y norte de Oaxaca, noroeste de Chiapas, oeste de Tabasco y sur de Veracruz.

Miércoles 8 de julio . Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm) en el sur de Durango, Sinaloa, Nayarit, noroeste de Jalisco, y la costa y sur de Veracruz.

Jueves 9 de julio. El patrón se traslada hacia el noroeste, con lluvias fuertes a puntuales muy fuertes en Sonora, Chihuahua, Jalisco, Colima y Michoacán, además de la costa de Veracruz.

El Servicio Meteorológico Nacional subraya que estas lluvias fuertes, muy fuertes e intensas pueden ir acompañadas de descargas eléctricas y granizo

No todo el país sufrirá lluvias: esto pasará en el noroeste

No todo el país estará bajo lluvia. El noroeste de México -particularmente el noroeste de Baja California y el sur de Sonora- vivirá temperaturas superiores a los 45 grados en los días de mayor calor, mientras que Baja California Sur, Sinaloa y Chihuahua rondarán entre 40 y 45 grados.

En contraste, el resto del territorio oscilará entre 30 y 40 grados.

A esto se suma el viento: se esperan rachas de 50 a 70 km/h en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas por efecto de “surada”.

En las costas del Pacífico, desde Baja California hasta Chiapas, se prevé mar de fondo de 1.0 a 2.0 metros de altura, y en el Golfo de México y el Caribe, oleaje de magnitud similar frente Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.