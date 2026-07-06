El Gobierno de Trump depositará 1,000 dólares en las cuentas bancarias a los padres de hijos nacidos a partir del 2025: deben poseer este documento.

El Gobierno de Estados Unidos liderado por Donald Trump lanzó este sábado un nuevo esquema de ahorro para menores conocido como Cuentas Trump.

La iniciativa coincide con el aniversario 250 de la independencia estadounidense y busca fomentar la participación de los niños en el mercado bursátil desde temprana edad.

¿En qué consiste el programa?

El mecanismo permite a padres o tutores abrir cuentas de inversión para bebés nacidos entre 2025 y 2028, a partir del depósito de 1,000 dólares.

El dinero se coloca en fondos indexados de acciones estadounidenses, administrados por bancos o correduría privadas, con un límite de comisión anual de 0.10%.

Trump depositará hasta 1,000 dólares en cuentas bancarias de padres o tutores de bebés nacidos a partir del 2025.

Requisitos para participar del programa

Los bebés nacidos entre el 1 de enero de 2025 y el 31 de diciembre de 2028, que sean ciudadanos estadounidenses y cuenten con número de Seguro Social, recibirán automáticamente 1,000 dólares aportados por el Departamento del Tesoro.

El estatus migratorio de los padres no es impedimento para abrir la cuenta. También es posible inscribir a niños de mayor edad, aunque estos no reciben el bono gubernamental.

Los fondos permanecen bloqueados hasta que el menor cumple 18 años, y solo pueden destinarse a fines como estudios, compra de vivienda o apertura de un negocio. Además, los retiros estarán sujetos a impuestos.

Los padres pueden aportar hasta 2,500 dólares anuales antes de impuestos. Familiares, amigos, empleadores y organizaciones también pueden contribuir, con un tope combinado de 5,000 dólares al año, aunque las donaciones de gobiernos o instituciones filantrópicas no se contabilizan dentro de ese límite.

Aportes millonarios

El proyecto ha recibido respaldo de empresarios como Michael Dell y su esposa Susan, quienes destinarán 6,250 millones de dólares para niños de hasta 10 años en zonas con ingreso familiar medio de 150,000 dólares o menos.

Ray Dalio y su esposa Barbara aportarán 75 millones de dólares para menores de 10 años en Connecticut, y el director de Micron Technology, Sanjay Mehrotra, contribuirá con 250 millones de dólares. Empresas como Uber, Intel, IBM, Nvidia y Steak ‘n Shake planean sumar aportaciones desde sus prestaciones laborales.