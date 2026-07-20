Durante el primer semestre, el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) acumuló plusvalías por MXN$ 484,070 millones.

Las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores) elevaron 18% sus utilidades netas durante el primer semestre de 2026, al alcanzar MXN $8,968 millones, frente a los 7,598 millones reportados en el mismo periodo del año pasado, de acuerdo con cifras de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar).

XXI Banorte encabezó el ranking de mayores utilidades, con MXN $1,684 millones, seguida de Banamex, con 1,529 millones, y Profuturo, con 1,445 millones.

En contraste, Principal reportó utilidades por MXN $151.7 millones; Invercap, por 189.2 millones, y Azteca, por 330.8 millones registraron las menores utilidades del sistema.

Un semestre con volatilidad, pero con saldo positivo

Durante el primer semestre, el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) acumuló plusvalías por MXN $484,070 millones, luego de que en junio registrara rendimientos por 7,659 millones, de acuerdo con cifras de la Consar.

La Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro (Amafore) explicó que este desempeño se dio en un entorno de mercados financieros mixtos y episodios de volatilidad durante junio, asociados a cambios en las expectativas económicas, la política monetaria y factores geopolíticos.

Pese a este escenario, el organismo destacó que el desempeño mensual del SAR fue positivo y reiteró que las inversiones de las Afores mantienen una estrategia profesional, diversificada y de largo plazo, diseñada para enfrentar periodos de volatilidad y aprovechar la recuperación de los mercados.

Amafore añadió que, aunque las plusvalías observadas en junio fueron moderadas frente a otros periodos, lo relevante para los trabajadores es evaluar el desempeño acumulado y la evolución de largo plazo de sus recursos.

¿Qué son las utilidades de las Afores?

Las utilidades son las ganancias que obtienen las Afores por administrar los recursos para el retiro y prestar sus servicios, mientras que las plusvalías reflejan el rendimiento de las inversiones realizadas con el ahorro de los trabajadores y se acreditan a sus cuentas individuales.

Los resultados del primer semestre muestran que las administradoras mantienen una trayectoria de crecimiento en sus utilidades, aunque las diferencias entre instituciones siguen siendo significativas.