El papel de aluminio es uno de los productos más versátiles en cualquier cocina. Se utiliza para cocinar al horno, conservar alimentos en la nevera, proteger bocadillos o incluso evitar que los platos se peguen a las bandejas. Su resistencia al calor y su practicidad lo convierten en un básico del día a día.

Sin embargo, existe una duda que todavía genera confusión: ¿qué lado del papel de aluminio debe ir en contacto con los alimentos, el brillante o el mate? La respuesta puede sorprender a más de uno.

Por qué el papel de aluminio tiene dos caras diferentes

La diferencia entre ambas superficies no tiene que ver con la conservación o la seguridad alimentaria, sino con el proceso de fabricación. Durante su producción, el aluminio se prensa en dos capas para evitar que se rompa. Una de ellas queda en contacto con los rodillos y adquiere ese acabado brillante, mientras que la otra conserva un tono mate.

El papel de aluminio es uno de los productos más versátiles en cualquier cocina. Imagen: archivo.

Es decir, no hay diferencia funcional entre los dos lados: ambos protegen y conservan los alimentos de la misma manera. Sin embargo, depende para qué sea utilizado el papel aluminio para que un lado u otro ofrezca mayores beneficios:

Para reflejar calor como detrás de un radiador suele recomendarse el lado brillante hacia la fuente de calor, porque refleja más radiación térmica. Pero el efecto depende también de cómo esté colocado el material y del espacio de aire.

El mito del lado brillante

Durante años se creyó que el lado brillante debía colocarse hacia dentro al envolver los alimentos para conservar mejor el calor, mientras que el mate debía quedar hacia afuera. Sin embargo, los expertos aclaran que esto no influye en absoluto en la efectividad del papel a la hora de conservar o cocinar.

Aun así, si el objetivo es reflejar el calor durante una cocción al horno, puede ser útil colocar el lado brillante hacia el interior, ya que refleja un poco más la radiación térmica y ayuda a una cocción más uniforme.