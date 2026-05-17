De acuerdo con la información oficial del Gobierno de México y del ISSSTE, la actualización del domicilio es aplicable a trabajadores, pensionistas directos y familiares derechohabientes y puede realizarse tanto en línea como de manera presencial. La falta de cumplimiento con este trámite puede provocar inconsistencias en el sistema y afectar la vigencia de derechos médicos. El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, emitió una advertencia categórica a sus derechohabientes: no actualizar el domicilio podría resultar en la incapacidad de recibir atención médica adecuada y oportuna. Este trámite, que es obligatorio ante un cambio de residencia, es fundamental para asegurar el acceso a los servicios de salud en la clínica pertinente. El instituto establece que “cuando el trabajador, pensionista directo o familiar derechohabiente requiera recibir atención médica en su nuevo domicilio deberá de actualizar su domicilio”. Esto es fundamental ya que el sistema del ISSSTE asigna clínicas con base en la dirección registrada. Si los datos no coinciden, el beneficiario podría ser canalizado a una unidad médica incorrecta o enfrentar retrasos en la atención. Por ello, el trámite no es opcional, sino un requisito indispensable para asegurar la continuidad del servicio médico. El ISSSTE establece con claridad que el comprobante de domicilio debe poseer “una vigencia no mayor a 3 meses” y debe incluir la dirección precisa. La falta de este requisito puede resultar en que la modificación no sea validada por la autoridad competente. No llevar a cabo la actualización de la información puede dar lugar a que el sistema continúe asignando al derechohabiente adscrito a una clínica que ya no le corresponde, lo que podría afectar negativamente las consultas, los estudios y toda atención futura. El trámite puede realizarse en línea a través de la Oficina Virtual del ISSSTE, donde el usuario debe seleccionar la opción “Cambio de Domicilio”, introducir los nuevos datos y “guardar” la información para posteriormente imprimir la constancia de vigencia de derechos. Asimismo, puede llevarse a cabo de manera presencial en las Delegaciones Estatales, Regionales o Clínicas de Medicina Familiar. El ISSSTE establece que el trámite puede ser solicitado por el interesado, una tercera persona con carta poder o un representante legal, siempre que se presente la documentación necesaria, ya que esta es fundamental para el acceso a futuras atenciones médicas.