Con el arranque del tercer mes del año, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) activó una de las obligaciones más relevantes del calendario tributario. La Declaración Anual 2025 ya está en marcha y el plazo límite para ciertos contribuyentes vence el 31 de marzo. Lo que muchos pasan por alto es que el incumplimiento no solo implica un recordatorio administrativo. Las multas del SAT pueden escalar hasta 22,000 pesos por cada obligación omitida, y en algunos casos incluso duplicarse si existe requerimiento previo. Aunque cada año se repite la advertencia, las sanciones siguen aplicándose a quienes no presentan la Declaración Anual del SAT en tiempo y forma. La autoridad fiscal recordó que este trámite es obligatorio para personas morales y ciertos regímenes específico. La Declaración Anual 2025 del SAT corresponde al ejercicio fiscal 2025 y debe presentarse entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2026 en el caso de personas morales, incluidas las del Régimen General y el Régimen Simplificado de Confianza (RESICO). En este trámite se reportan ingresos, deducciones personales, retenciones y pagos provisionales. También se pueden reflejar pérdidas fiscales, dividendos y PTU pagada. No cumplir con la Declaración Anual no solo genera multas del SAT, sino que impide acceder a posibles saldos a favor. Para personas físicas, el plazo se extiende del 1 al 30 de abril de 2026. Sin embargo, las empresas tienen como fecha crítica el 31 de marzo, por lo que deben verificar su información con anticipación en la plataforma oficial. Las multas del SAT en 2026 por no presentar la Declaración Anual oscilan entre 1,810 y 22,400 pesos por cada obligación omitida. Si la autoridad ya emitió un requerimiento y el contribuyente persiste en el incumplimiento, la sanción puede alcanzar hasta 44,790 pesos. Además, enviar la declaración por un medio distinto al electrónico, cuando es obligatorio hacerlo digitalmente, puede generar multas adicionales de entre 18,360 y 36,740 pesos. A esto se suman recargos por mora si existe saldo pendiente de pago. Otra consecuencia relevante es la emisión de una Opinión de Cumplimiento negativa, lo que limita: La Declaración Anual del SAT no solo es un requisito legal que permite al organismo recaudador obtener datos precisos sobre los ingresos obtenidos; sino que es fundamental cumplir en tiempo y forma para evitar multas jugosas de dinero. Además, según cada caso, podría permitirse la recuperación de recursos mediante devoluciones fiscales.