El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica a partir del jueves 6 de noviembre la caída de agua que afectará a una serie de estados de la República Mexicana.

Desde este jueves y en el transcurso del fin de semana, varios fenómenos meteorológicos provocarán intensas lluvias en distintas regiones del país, que podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo.

¿Cuáles son las regiones con pronóstico de lluvias para el jueves 6 de noviembre?

Para hoy, la onda tropical núm. 40, poco definida, se desplazará sobre el sureste del país ocasionando lluvias puntuales fuertes en Oaxaca y Chiapas. Al mismo tiempo, un canal de baja presión sobre la península de Yucatán, aunado al ingreso de humedad del golfo de México y mar caribe, originará lluvias fuertes en regiones de Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Por su parte, los estados de Colima, Michoacán, Guerrero, Veracruz y Puebla podrían registrar precipitaciones aisladas a lo largo del día originadas por el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México.

Cabe destacar que en el resto del país, dominará cielo despejado, ambiente frío a muy frío por la mañana y cálido por la tarde, según detalla el SMN a través de sus canales oficiales de comunicación.

Finalmente, se pronostica viento de componente norte de 30 a 40 km/h con rachas de 55 a 70 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec.

El pronóstico de lluvias para el jueves 6 de noviembre

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) : Oaxaca (suroeste), Tabasco (norte, centro y oeste), Chiapas (norte, este y sur), Campeche (oeste), Yucatán (norte y este) y Quintana Roo (norte y costa).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm) : Veracruz (región Olmeca) y Guerrero.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Puebla (región Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (regiones Las Montañas, Papaloapan y Los Tuxtlas), Jalisco, Colima y Michoacán.

¿Dónde lloverá el fin de semana?

El SMN mantiene actualizado no sólo el pronóstico del tiempo para el segundo fin de semana del corriente mes, sino también la vigilancia de un nuevo frente frío que ingresará al país a partir de este viernes.

En este sentido, el organismo gubernamental detalló cuáles son las regiones que experimentarán lluvias a partir del viernes 7 de noviembre:

Viernes 7 de noviembre

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) : Chiapas (sur).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm) : Oaxaca, Veracruz (regiones Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca), Tabasco, Guerrero, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Jalisco, Colima y Michoacán.

Sábado 8 de noviembre

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm) : Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Veracruz, Colima, Michoacán y Guerrero.

Domingo 9 de noviembre