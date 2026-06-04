El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este jueves 4 de junio se presentarán condiciones complicadas y potencialmente peligrosas en gran parte de México. Habrá tormentas con descarga eléctrica, caída de granizo y fuertes ráfagas de viento.

La combinación de varios sistemas meteorológicos -entre ellos canales de baja presión, una vaguada en niveles altos y la onda tropical número 4- mantendrá un temporal de lluvias intensas que podría provocar diversas afectaciones.

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Conoce el pronóstico del clima del SMN y evita inconvenientes.

Fuertes lluvias y posibles inundaciones

Las precipitaciones continuarán en distintas regiones del territorio nacional. Se pronostican lluvias intensas de entre 75 y 150 milímetros en estados como:

Coahuila

Nuevo León

Jalisco

Michoacán

Puebla

Veracruz

Oaxaca

Chiapas

Además, las tormentas podrían estar acompañadas por actividad eléctrica y caída de granizo.

Hoy prevalecerá el temporal de #Lluvias con precipitaciones de fuertes a intensas en la mayor parte de #México.



Revisa más detalles del #Pronóstico, aquí.⤵️https://t.co/EXJmV5z2yj pic.twitter.com/0W5R9FXDaU — CONAGUA Clima (@conagua_clima) June 4, 2026

Ante este panorama, las autoridades piden a la población mantenerse atenta por posibles aumentos en el nivel de ríos y arroyos, así como riesgos de deslaves, inundaciones y encharcamientos en zonas vulnerables.

En el Valle de México también se esperan condiciones adversas. Durante la tarde predominará el cielo nublado, con lluvias muy fuertes tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México, además de rachas de viento que podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora.

Ola de calor en estados de México

Aunque las lluvias dominarán gran parte del país, las altas temperaturas seguirán presentes en varias regiones, afectando principalmente al norte y occidente de México, con temperaturas superiores a los 40 grados Celsius en estados como:

Baja California

Sonora

Chihuahua

Durango

Sinaloa

Nayarit

También se reporta oleaje elevado de hasta tres metros en la costa occidental de Baja California, así como condiciones de mar de fondo en el litoral del Pacífico, desde Baja California Sur hasta Chiapas.

Las autoridades recomendaron seguir los reportes oficiales del SMN y atender las indicaciones de Protección Civil ante las variaciones del clima y los posibles riesgos asociados.

Alerta del SMN por fuertes lluvias el fin de semana

El pronóstico del clima para los próximos días anticipa un periodo marcado por lluvias y tormentas eléctricas en gran parte de la región. Desde este jueves 4 de junio y hasta el lunes 8, se mantiene una probabilidad de precipitación del 90%, acompañada por temperaturas templadas y rachas moderadas de viento.

El viernes 5 de junio continuará el mal tiempo, con tormentas eléctricas y precipitaciones estimadas en 10 milímetros. La temperatura se mantendrá estable, con máximas de 23 °C y mínimas de 13 °C, mientras que las rachas de viento podrían llegar a los 35 km/h.

Para el sábado 6 y el domingo 7 de junio persistirá el panorama lluvioso, nuevamente con tormentas y una probabilidad de lluvia del 90%. Las temperaturas oscilarán entre los 22 °C y 23 °C de máxima, con mínimas cercanas a los 12 °C.

El inicio de la próxima semana tampoco mostrará mejoras significativas. El lunes 8 de junio se mantendrán las tormentas eléctricas, con precipitaciones acumuladas de hasta 8.7 milímetros y temperaturas de entre 14 °C y 23 °C.