La Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió un fallo clave que redefine cómo deben resolverse conflictos familiares tras separaciones, al priorizar los derechos de mujeres, niñas, niños y adolescentes. El caso judicial marca un precedente al evidenciar que decisiones aparentemente patrimoniales, como la disolución de bienes, pueden afectar directamente la estabilidad económica y habitacional de los hijos. Al respecto, SCJN emitió su radical fallo. El máximo tribunal analizó un caso donde una mujer impugnó la disolución de copropiedad de inmuebles adquiridos en concubinato, señalando afectaciones económicas y familiares tras la separación. En su resolución, la Suprema Corte destacó que “su resolución puede incidir de forma relevante en el derecho de alimentos y de habitación de los hijos adolescentes”, al tratarse de bienes vinculados al hogar familiar. Esto implica que los jueces no pueden limitarse a analizar la propiedad, sino que deben considerar el impacto real en la vida de los menores y su entorno. La SCJN ordenó replantear el caso con una visión más amplia, incorporando derechos fundamentales y posibles contextos de violencia económica contra la mujer. En ese sentido, determinó que el asunto debe resolverse “incorporando de manera reforzada la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes”, así como la posible afectación hacia la madre. Con el fallo, la SCJN Instruyó dejar sin efectos la sentencia previa y emitir una nueva, considerando pruebas sobre custodia, alimentos y el papel de los inmuebles en la dinámica familiar, garantizando así una resolución más justa.