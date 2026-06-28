La Licencia Permanente de Conducir fue reactivada en noviembre de 2024 y, desde entonces, se ha consolidado como uno de los beneficios más atractivos para los automovilistas de la capital mexicana, dado que no requiere renovación periódica.

Sin embargo, su carácter “permanente” no la excluye de riesgos. La Secretaría de Movilidad (SEMOVI) se reserva el derecho de cancelarla de manera definitiva si el titular incurre en infracciones graves al Reglamento de Tránsito.

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Aunque en Ciudad de México la licencia de conducir carece de fecha de vencimiento, la SEMOVI puede revocarla de forma definitiva en caso de que el conductor cometa faltas considerables.

Estos son los motivos por los que pueden dar de baja tu licencia de conducir

En todos estos casos, la cancelación puede ser permanente e irreversible, lo que implica que el conductor no podrá volver a tramitar el documento.

La revocación inmediata del permiso se aplica fundamentalmente en situaciones donde el conductor está involucrado en accidentes vehiculares que provocan lesiones severas o la fatalidad de otra persona.

La conducción bajo los efectos del alcohol o de sustancias controladas se clasifica dentro de esta categoría de alta gravedad.

Acumular sanciones del programa Conduce sin Alcohol es otro detonante directo.

En la mayoría de los casos de revocación por faltas graves, no es factible volver a tramitar la licencia de conducir en la CDMX.

Licencia de Conducir Permanente 2026: quiénes, cómo y cuándo podrán iniciar el trámite (foto: archivo).

Otros factores que también ponen en riesgo el permiso

Adicionalmente, la SEMOVI evalúa la condición física de los conductores. En caso de que una enfermedad crónica o un trastorno comprometa la capacidad de conducir de manera segura, la autoridad está facultada para solicitar exámenes médicos o de conducción y, si es requerido, llevar a cabo la cancelación.

Más allá de los accidentes graves y el consumo de alcohol, hay otras conductas que la autoridad considera causa de baja:

Causar daños al mobiliario urbano, como semáforos, señales de tránsito o postes.

Invadir los carriles exclusivos del Metrobús o el trolebús.

Acumular multas pendientes de pago de forma reiterada.

Presentar información o documentos falsos al momento del trámite.

¿Hasta cuándo se puede tramitar y cuál es su costo?

El programa de licencia de conducir permanente estará disponible durante todo 2026, según la información oficial de la Secretaría de Movilidad.

Para solicitarla, el interesado no debe haber sido sancionado más de una vez por el programa Conduce sin Alcohol, ni tener sentencias por delitos viales.

Es necesario proporcionar:

identificación oficial

comprobante de domicilio de CDMX o Estado de México

línea de captura pagada

cita agendada.

Los individuos que busquen obtener la licencia Tipo A por primera vez deberán demostrar, obligatoriamente, que han aprobado una evaluación teórica antes de que se les otorgue el documento correspondiente.