Oficial y confirmado | México no permitirá el ingreso y la salida del país a ciudadanos y extranjeros que se hayan atrasado con este trámite en su pasaporte.

Cuatro de los destinos turísticos más frecuentados de México —Teotihuacán, Tulum y Cancún— imponen limitaciones de acceso para los ciudadanos internacionales que presenten un pasaporte caducado.

De acuerdo a fuentes oficiales, no se otorgará un período de gracia para aquellos que sean detectados con documentación expirada al momento de su ingreso al país.

Precios en dólares del pasaporte México Shutterstock

Teotihuacán, Tulum y Cancún: restricciones de ingreso para turistas internacionales

Ningún ciudadano extranjero podrá ingresar en el país si su pasaporte presenta una fecha de vencimiento anterior a la del día de viaje. Esta medida es aplicable en:

Aeropuertos

Puertos marítimos

Puntos de acceso terrestre en cada destino

La medida se implementa de manera simultánea en las tres alcaldías con mayor flujo turístico del país. Se trata de puntos de entrada que reciben en conjunto a millones de personas por año.

En el caso de los ciudadanos estadounidenses, las autoridades recordaron que es necesario presentar un pasaporte vigente para poder ingresar a México. Para quienes viajen en avión, es obligatoria la libreta de pasaporte (“passport book”), mientras que los que crucen por tierra podrán optar también por la tarjeta pasaporte (“passport card”).

Sitio Web

Restricciones para turistas en 2026

Teotihuacán: joya arqueológica del Estado de México

El sitio reabrió con un esquema de seguridad reforzado en coordinación con la Guardia Nacional y autoridades de los tres niveles de gobierno.

Tras un tiroteo ocurrido el 20 de abril de 2026, el INAH confirmó que los visitantes no pueden subir a la Pirámide de la Luna (cerrada hasta nuevo aviso) ni a la Pirámide del Sol (restricción previa al incidente). No obstante, pueden recorrer la Calzada de los Muertos y visitar los museos del sitio.

La actualización a la Ley Federal de Derechos fue ratificada por el Senado y aprobada por la Cámara de Diputados, su entrada en vigor está programada para el 1 de enero de 2026.

Los turistas extranjeros que visitan la Zona Arqueológica de Tulum están obligados a abonar tres tarifas obligatorias:

210 pesos del INAH

125 pesos de la CONANP (ya que el sitio se ubica en un área natural protegida)

190 pesos del Parque del Jaguar

Esto resulta en un total de 515 pesos para los visitantes extranjeros, mientras que los turistas nacionales se benefician de una tarifa significativamente más baja.

Asimismo, para los cruceristas, el Derecho de No Residente (DNR) se instauró a mediados de 2025 a una tarifa de 5 dólares por pasajero, vigencia que se extenderá hasta julio de 2026, cuando se incrementará a 10 dólares.

El Derecho de No Residente (DNR) que deben abonar todos los turistas extranjeros al ingresar a México experimentará un incremento, pasando de 861 a 983 pesos (aproximadamente 53 dólares) a partir de 2026, lo que representa un aumento del 14.2%.

Es importante tener en consideración que la situación no es exclusiva de una localidad en particular, sino que reviste relevancia para cualquier viajero que haya visitado recientemente ciertos países.

México ha impuesto restricciones temporales a la entrada de pasajeros internacionales que, en los últimos 21 días, hayan transitado por Uganda, República Democrática del Congo o Sudán del Sur.

Se añade que tampoco podrán ingresar aquellos que no cuenten con pasaporte mexicano o residencia vigente. Esta medida tiene una duración inicial de 60 días naturales.