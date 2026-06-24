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La Ciudad de México (CDMX) enfrentará este miércoles una jornada marcada por lluvias intensas, tormentas eléctricas y posibles granizadas, según los pronósticos más recientes del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Las autoridades advierten que las precipitaciones podrían generar complicaciones en la movilidad, encharcamientos e incluso afectaciones en distintos puntos de la capital. Este escenario es resultado de la interacción de canales de baja presión, ondas tropicales y una circulación ciclónica en niveles altos de la atmósfera.

Alerta por lluvias y tormentas para el oeste y sur de PBA, y el centro-este de La Pampa. Foto: ChatGPT.
Alerta por lluvias y tormentas para el oeste y sur de PBA, y el centro-este de La Pampa. Foto: ChatGPT.

Según el organismo meteorológico, estos sistemas favorecerán la formación de lluvias fuertes en la Ciudad de México y precipitaciones de mayor intensidad en diversas zonas del Estado de México, especialmente durante la tarde y noche.

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Reporte oficial del SMN

Durante la jornada de hoy se espera un ambiente fresco, con cielo parcialmente nublado y presencia de bruma. Sin embargo, conforme avance la jornada aumentará la nubosidad, dando paso a chubascos y tormentas que podrían extenderse a buena parte de la zona metropolitana.

Las temperaturas máximas oscilarán entre los 24 y 26 grados Celsius, mientras que los vientos serán de entre 10 y 20 kilómetros por hora, con rachas más fuertes durante los episodios de tormenta.

Los acumulados de lluvia podrían alcanzar hasta 50 milímetros en la capital, mientras que municipios mexiquenses como Toluca y Tenango del Valle registrarían cantidades cercanas a los 75 milímetros.

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Alcaldías con mayor riesgo por lluvias

Los pronósticos señalan que las zonas sur y oriente de la Ciudad de México serán las más vulnerables ante las precipitaciones previstas para este miércoles.

Entre las alcaldías con mayor probabilidad de afectaciones destacan:

  • Iztapalapa.
  • Xochimilco.
  • Tlalpan.
  • Milpa Alta.
  • Tláhuac.

En estos puntos existe riesgo elevado de inundaciones, encharcamientos y problemas de circulación debido a la saturación de la red de drenaje.

Además, las tormentas podrían estar acompañadas de actividad eléctrica y caída de granizo, condiciones que aumentan la posibilidad de daños en vehículos, techumbres y mobiliario urbano.

Las autoridades recomiendan mantenerse informados a través de canales oficiales y evitar transitar por calles o avenidas inundadas, ya que la visibilidad podría reducirse considerablemente durante las lluvias más intensas.

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Pronóstico extendido del SMN en México

Los pronósticos indican que las precipitaciones seguirán presentes en la Ciudad de México y el centro del país durante los próximos días.

Para jueves y viernes se prevén condiciones similares, con lluvias fuertes en diversas alcaldías, entre ellas Iztapalapa, Coyoacán y Gustavo A. Madero.

Asimismo, entidades como Morelos, Tlaxcala y el Estado de México podrían registrar acumulados importantes de lluvia, por lo que las autoridades mantendrán el monitoreo constante de ríos, arroyos y zonas susceptibles a deslaves.