La Ciudad de México (CDMX) enfrentará este miércoles una jornada marcada por lluvias intensas, tormentas eléctricas y posibles granizadas, según los pronósticos más recientes del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Las autoridades advierten que las precipitaciones podrían generar complicaciones en la movilidad, encharcamientos e incluso afectaciones en distintos puntos de la capital. Este escenario es resultado de la interacción de canales de baja presión, ondas tropicales y una circulación ciclónica en niveles altos de la atmósfera.

Alerta por lluvias y tormentas para el oeste y sur de PBA, y el centro-este de La Pampa. Foto: ChatGPT.

Según el organismo meteorológico, estos sistemas favorecerán la formación de lluvias fuertes en la Ciudad de México y precipitaciones de mayor intensidad en diversas zonas del Estado de México, especialmente durante la tarde y noche.

Reporte oficial del SMN

Durante la jornada de hoy se espera un ambiente fresco, con cielo parcialmente nublado y presencia de bruma. Sin embargo, conforme avance la jornada aumentará la nubosidad, dando paso a chubascos y tormentas que podrían extenderse a buena parte de la zona metropolitana.

Las temperaturas máximas oscilarán entre los 24 y 26 grados Celsius, mientras que los vientos serán de entre 10 y 20 kilómetros por hora, con rachas más fuertes durante los episodios de tormenta.

Los acumulados de lluvia podrían alcanzar hasta 50 milímetros en la capital, mientras que municipios mexiquenses como Toluca y Tenango del Valle registrarían cantidades cercanas a los 75 milímetros.

Alcaldías con mayor riesgo por lluvias

Los pronósticos señalan que las zonas sur y oriente de la Ciudad de México serán las más vulnerables ante las precipitaciones previstas para este miércoles.

Entre las alcaldías con mayor probabilidad de afectaciones destacan:

Iztapalapa.

Xochimilco.

Tlalpan.

Milpa Alta.

Tláhuac.

En estos puntos existe riesgo elevado de inundaciones, encharcamientos y problemas de circulación debido a la saturación de la red de drenaje.

Además, las tormentas podrían estar acompañadas de actividad eléctrica y caída de granizo , condiciones que aumentan la posibilidad de daños en vehículos, techumbres y mobiliario urbano.

Las autoridades recomiendan mantenerse informados a través de canales oficiales y evitar transitar por calles o avenidas inundadas, ya que la visibilidad podría reducirse considerablemente durante las lluvias más intensas.

Pronóstico extendido del SMN en México

Los pronósticos indican que las precipitaciones seguirán presentes en la Ciudad de México y el centro del país durante los próximos días.

Para jueves y viernes se prevén condiciones similares, con lluvias fuertes en diversas alcaldías, entre ellas Iztapalapa, Coyoacán y Gustavo A. Madero.

Asimismo, entidades como Morelos, Tlaxcala y el Estado de México podrían registrar acumulados importantes de lluvia, por lo que las autoridades mantendrán el monitoreo constante de ríos, arroyos y zonas susceptibles a deslaves.