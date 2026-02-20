El Servicio de Administración Tributaria (SAT) emitió una advertencia dirigida a todos los clientes de bancos en México. El organismo recordó que prestar la tarjeta de crédito para realizar compras o movimientos a nombre de terceros puede derivar en revisiones fiscales. Aunque para muchos se trata de una práctica común entre familiares o amigos, el SAT subrayó que este tipo de operaciones pueden generar inconsistencias entre ingresos declarados y gastos registrados. Esto podría activar mecanismos de verificación. El SAT explicó que las instituciones financieras reportan información relevante sobre movimientos y operaciones. Si una persona realiza compras con una tarjeta que no corresponde a su perfil fiscal, pueden surgir discrepancias. Cuando los gastos detectados superan los ingresos declarados ante la autoridad, se puede configurar una discrepancia fiscal. Este escenario permite al organismo tributario iniciar un proceso de aclaración para verificar el origen de los recursos. Prestar la tarjeta sin un respaldo adecuado puede provocar que el titular tenga que justificar operaciones que en realidad no realizó para sí mismo. En caso de no comprobar el origen del dinero, podrían aplicarse sanciones. Una de las principales consecuencias es que el titular asume la responsabilidad total de los cargos, tanto ante el banco como frente a la autoridad fiscal. Si los movimientos no coinciden con la capacidad económica declarada, el SAT puede solicitar información adicional, como comprobantes de ingresos y documentos que respalden las operaciones. En caso de detectar irregularidades, la autoridad puede imponer multas y actualizaciones fiscales. Por ello, se recomienda evitar prestar la tarjeta sin control ni respaldo.