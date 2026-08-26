Oficial | Pensión Bienestar pagará hasta 18,000 pesos a todos los hombres que cumplan estos pocos requisitos

Los hombres de entre 60 y 64 años que residen en la Ciudad de México pueden solicitar la Pensión Hombres Bienestar, un programa que otorga un apoyo económico de 18,000 pesos anuales, repartidos en seis pagos bimestrales de 3,000 pesos.

La iniciativa está a cargo de la Secretaría de Bienestar e Igualdad Social (SEBIEN) y tiene como objetivo fortalecer los ingresos de los hombres adultos mayores que viven en la capital. Para este año, el programa contempla como población objetivo a 225.979 hombres, de acuerdo con cifras del CONAPO 2025.

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¿Quiénes acceden a la Pensión Hombres Bienestar?

Para incorporarse al programa en 2026 es necesario cumplir con los siguientes criterios:

Vivir en la Ciudad de México .

Tener entre 60 y 64 años al momento de realizar el registro.

Durante 2026 tendrán prioridad los hombres de 63 y 64 años.

Además, los solicitantes deberán presentar la documentación correspondiente:

Identificación oficial vigente con fotografía .

Comprobante de domicilio con una antigüedad máxima de tres meses, en caso de que la dirección no aparezca en la identificación.

Acta de nacimiento , cuando la fecha de nacimiento no pueda comprobarse mediante la identificación.

CURP , si este dato no figura en la identificación oficial.

Completar la solicitud de incorporación proporcionada por las áreas responsables del programa.

Apoyo económico para adultos mayores

El apoyo económico de la Pensión Hombres Bienestar 2026 asciende a 18,000 pesos por persona durante el año. En tanto, la ayuda corresponde exclusivamente al ejercicio fiscal 2026.

El dinero se distribuye de la siguiente manera:

6 depósitos bimestrales de 3,000 pesos cada uno.

Cabe destacar que el proceso de incorporación al programa se lleva a cabo en distintas etapas a lo largo del año. Durante los periodos establecidos, las autoridades habilitan módulos de atención en los que los interesados deben presentar sus documentos y completar el registro de manera presencial.

Para agilizar el trámite y evitar aglomeraciones, las jornadas de inscripción suelen distribuirse de acuerdo con la letra inicial del primer apellido de los solicitantes.

Por ello, se recomienda a quienes estén interesados revisar las fechas oficiales y consultar las direcciones de los módulos habilitados a través de los canales institucionales del Gobierno de la Ciudad de México y de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social.

Compatibilidad con otros programas sociales

Las reglas de operación establecen que este apoyo no puede recibirse al mismo tiempo que otro programa social. Por lo tanto, quienes ya sean beneficiarios de otra ayuda deberán considerar esta condición antes de solicitar su incorporación.

Aquellos que superen los 65 años pueden solicitar su incorporación a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, un programa federal que brinda un apoyo económico bimestral a las personas de esta edad a nivel nacional.

Para acceder a este programa social es necesario cumplir con los requisitos establecidos, entre ellos presentar identificación oficial, CURP, acta de nacimiento y comprobante de domicilio.