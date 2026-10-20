El Reglamento de Tránsito del Estado de México exige que quienes manejen una motocicleta, y en su caso sus acompañantes, usen un casco certificado. La disposición está en el artículo 89, fracción VII, y se publicó en la Gaceta del Gobierno estatal en noviembre de 2025.

Las reformas entraron en vigor el 25 de noviembre de 2025. El mismo reglamento incluye en su tabla de sanciones la falta de casco y de anteojos protectores, con base en ese artículo.

¿Qué casco se considera certificado?

El casco debe estar diseñado exclusivamente para motocicletas. Además, tiene que cumplir con la NOM-206-SCFI/SSA2-2018 “o la que la sustituya”, o bien contar con la certificación ECE R.22.05 (o posteriores) de la ONU, o con la FMVSS 218 de Estados Unidos, conocida como DOT.

También debe ser de la talla correcta, ajustar sin holguras y estar bien colocado antes de arrancar. Según medios que reportaron la reforma, debe estar en buen estado y tener una vigencia no mayor a cinco años.

Desde la Secretaría de Movilidad del Gobierno del Estado de México impulsan campañas de concientización para el uso de casco certificado a motociclistas. Semov Edomex

¿De cuánto es la multa por circular sin casco certificado?

Las sanciones por no usar casco certificado se calculan en múltiplos de UMA. El valor de las mismas se actualizó en febrero a través de una publicación del INEGI, por lo que en 2026 los costos quedaron en:

10 UMAs: $1,173.10$ MXN

15 UMAs: $1,759.65$ MXN

20 UMAs: $2,346.20$ MXN

Este rango depende de la gravedad de la falta y de la interpretación del agente de tránsito. Además del pago económico, quienes infrinjan esta disposición también pueden recibir pérdida de puntos en su licencia, de acuerdo con el sistema de penalización vigente.

¿Qué más exige el Reglamento de Tránsito a los motociclistas?

Además del casco, la reforma establece lo siguiente:

Conductor y acompañantes deben usar anteojos protectores que no limiten la visión periférica, además de chamarra y aditamentos rígidos para proteger las extremidades.

Para tramitar la licencia de motociclista hay que ser mayor de edad, aprobar un examen teórico y obtener la certificación de la Secretaría de Movilidad.

Antes de salir a la calle, conviene checar que el casco traiga su etiqueta de certificación, que normalmente va en la parte posterior externa.