Qué significa que un motociclista extienda la pierna hacia los costados y cómo actuar correctamente

Si vas manejando en carretera o ciudad y notas que un motociclista enfrente extiende la pierna izquierda o derecha hacia un costado, probablemente te preguntes qué está intentando comunicar. Este gesto es una de las señas de motociclistas más comunes y esenciales para la seguridad vial en grupo o en solitario.

Aunque no forma parte del código de tránsito legal obligatorio, comprender este lenguaje te permitirá reaccionar a tiempo, evitar accidentes y convivir de forma armónica en la calzada.

Imagen ilustrativa | El Cronista Audiencias Grok

¿Qué significa cuando un motociclista saca la pierna hacia un costado?

Cuando un motociclista extiende la pierna hacia un lado, significa que está alertando sobre un obstáculo en el camino o una imperfección en la calzada de ese lado específico.

Este movimiento permite advertir al vehículo que viene detrás sin necesidad de soltar el manillar con las manos, garantizando el control de la motocicleta.

Según la recopilación realizada por el portal especializado El Viejo de las Motos, el significado varía según la posición del pie:

Pierna izquierda extendida: Indica un peligro u obstáculo sobre la zona izquierda del carril.

Pierna derecha extendida: Advierte sobre una irregularidad en el margen derecho del camino.

Ambas piernas extendidas: Alerta sobre un obstáculo grande, baches continuos o peligro en ambos costados de la carretera.

Entre las amenazas más frecuentes que se señalan con el pie se encuentran baches, gravilla suelta, aceite o líquidos derramados, animales pequeños o coladeras destapadas.

¿Qué debes hacer como conductor si ves esta señal?

Si te encuentras detrás de un motociclista que hace este gesto, debes reaccionar de manera preventiva. Para actuar de forma correcta y garantizar la seguridad en el camino, sigue estas recomendaciones:

Reduce suavemente la velocidad: Quita el pie del acelerador para estar preparado, pero evita frenar de manera repentina. Aumenta la distancia de seguridad: Mantén un margen amplio respecto a la moto para darle espacio de maniobra. Escanea el asfalto: Observa con atención la superficie hacia la que apuntaba el pie del motociclista. Ajusta tu trayectoria: Desplázate dentro de tu carril hacia el lado opuesto del obstáculo para no pisarlo con tus neumáticos. Replica la señal (si vas en moto): Si circulas en motocicleta, repite el gesto con la pierna para alertar a quienes vienen detrás de ti.

¿Por qué usan las piernas y no las manos para avisar?

El uso del pie responde estrictamente a la física del manejo seguro. Soltar las manos del manillar para indicar un peligro puede desequilibrar la moto o impedir una respuesta rápida en caso de emergencia. Por esta razón, entidades informativas como la Dirección General de Tráfico (DGT) de España señalan que los motociclistas prefieren extender la pierna para mantener la tracción de los puños.

Asimismo, en publicaciones sobre educación vial de instituciones como BBVA México se resalta que señalar con la pierna derecha evita soltar el acelerador, lo que permite mantener la velocidad constante mientras se previene un riesgo.

¿Esta seña es una norma de tránsito oficial?

Las leyes y reglamentos urbanos, como la Guía del Motociclista de la SEMOVI en CDMX o la legislación de tránsito federal, únicamente exigen el uso de direccionales, intermitentes y señas básicas con el brazo para maniobras obligatorias (como girar o frenar).

Sin embargo, este lenguaje informal en carretera ha sido adoptado universalmente por la comunidad biker para proteger a todos los usuarios de la vía pública.