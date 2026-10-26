En México, las señales preventivas suelen tener fondo amarillo y símbolos negros, y se colocan con el tablero en forma de rombo.

Las señales de tránsito preventivas advierten sobre situaciones que pueden representar un peligro para los conductores. Entre ellas se encuentra la que alerta sobre la presencia de vientos laterales fuertes capaces de afectar la estabilidad de los vehículos, especialmente en carreteras abiertas y zonas expuestas a ráfagas.

En México, este tipo de señal cobra importancia cuando se registran condiciones meteorológicas adversas. Las ráfagas pueden dificultar el control del volante y modificar la trayectoria del vehículo, sobre todo en camiones, autobuses y camionetas.

Esta semana, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó rachas de viento de entre 50 y 70 km/h en el istmo y el golfo de Tehuantepec, principalmente en Oaxaca, durante varios días de esta semana.

Por eso, reconocer el señalamiento y adaptar la conducción a las condiciones del camino ayuda a reducir los riesgos. La señal forma parte del sistema preventivo de tránsito establecido en la normativa mexicana.

Qué significa la señal de tránsito SP-43 Viento

La SP-43 Viento advierte a los conductores sobre la proximidad de un tramo o una zona donde pueden presentarse vientos laterales fuertes, transversales a la vía, capaces de afectar la estabilidad del vehículo. Su función es alertar sobre un peligro que puede aparecer incluso cuando el camino está despejado y la visibilidad es buena.

En México, las señales preventivas suelen tener fondo amarillo y símbolos negros, y se colocan con el tablero en forma de rombo. Sus características y condiciones de uso están contempladas en la NOM-034-SCT2/SEDATU-2022 y en el Manual de Señalización y Dispositivos para el Control del Tránsito en Calles y Carreteras, elaborado por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU).

Por qué es importante respetar esta señal en carretera

Respetar la señal SP-43 Viento permite anticiparse a un riesgo que puede afectar tanto a vehículos particulares como al transporte de carga y de pasajeros.

Reducir la velocidad y mantener una conducción estable resulta fundamental cuando las ráfagas pueden modificar la trayectoria del vehículo.

Es importante prestar atención y respetar esta señal y que este escenario puede reducir la visibilidad. En zonas donde se levanta polvo o arena, la señalización preventiva correspondiente puede advertir sobre una tolvanera u otras condiciones que dificultan la conducción.

Por qué los vientos fuertes pueden ser peligrosos al conducir

Las ráfagas laterales pueden empujar un vehículo hacia otro carril o dificultar que el conductor mantenga una trayectoria estable. El riesgo puede ser mayor en vehículos altos o de gran superficie lateral, como camiones, autobuses, remolques y camionetas.

Hay que prestar especial atención al circular por puentes, carreteras abiertas y salidas de túneles, donde pueden producirse cambios repentinos en la exposición al viento. También es importante mantener la precaución al rebasar o cruzarse con vehículos grandes, ya que las variaciones en la presión del aire pueden afectar momentáneamente la estabilidad.

Respetar la señal SP-43 Viento permite anticiparse a un riesgo que puede afectar tanto a vehículos particulares como al transporte de carga y de pasajeros. Shutterstock

Qué hacer si encuentras la señal de viento en una carretera

Ante la señal SP-43, es importante adaptar la velocidad y mantener el control del vehículo. Estas son algunas recomendaciones para reducir los riesgos:

Reduce la velocidad gradualmente y evita frenadas o maniobras bruscas.

Sujeta el volante con ambas manos para reaccionar ante posibles ráfagas.

Aumenta la distancia de seguridad con los vehículos que circulan delante.

Asegura la carga y presta especial atención si conduces un vehículo alto o con remolque.

Evita detenerte sobre la calzada. Si el viento o la falta de visibilidad hacen insegura la circulación, busca un lugar protegido y habilitado fuera del flujo vehicular.

Si las autoridades emiten avisos por viento intenso, conviene consultar las indicaciones oficiales antes de iniciar el viaje y durante el recorrido.

Qué zonas de México deben vigilar los conductores por las ráfagas de viento

El istmo y el golfo de Tehuantepec, principalmente en Oaxaca, son zonas donde pueden registrarse episodios de vientos intensos. La región de La Ventosa, en el istmo oaxaqueño, es especialmente conocida por sus condiciones de viento, que pueden complicar el tránsito en determinados momentos.

En el norte del país, incluido Chihuahua, también pueden presentarse rachas fuertes y fenómenos meteorológicos que afecten la circulación. Sin embargo, la intensidad del viento y las zonas bajo aviso cambian según las condiciones atmosféricas.

Antes de viajar, los conductores pueden revisar los avisos y pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). También es recomendable atender las indicaciones de Protección Civil y de las autoridades de tránsito.