La NOM-034-SCT2/SEDATU-2022, vigente para la señalización y los dispositivos viales en calles y carreteras, las identifica oficialmente como “Rayas con espaciamiento logarítmico (M-9)”. (Representación creada con IA)

Las rayas logarítmicas que aparecen dibujadas sobre algunas carreteras y calles de México tienen una función específica relacionada con la seguridad vial. Aunque pueden parecer simples marcas sobre el pavimento, forman parte de la señalización horizontal contemplada por la normativa mexicana.

La NOM-034-SCT2/SEDATU-2022, vigente para la señalización y los dispositivos viales en calles y carreteras, las identifica oficialmente como “Rayas con espaciamiento logarítmico (M-9)”. La norma establece sus características y los lugares donde pueden utilizarse.

Esta herramienta se usa para hacer que los conductores reduzcan la velocidad al aproximarse a determinados puntos de la vía. Para conseguirlo, las rayas producen un efecto visual y acústico que genera en el conductor la sensación de que el vehículo está acelerando.

Rayas logarítmicas M-9: qué significan y dónde se colocan

Las rayas logarítmicas M-9 pueden utilizarse en calles y carreteras, generalmente antes de cruces peatonales, zonas escolares y cruces a nivel con vías férreas. También pueden colocarse en otros sitios donde sea necesario disminuir la velocidad de circulación.

A diferencia de una raya de alto, estas marcas no indican por sí mismas que el conductor deba detenerse. Su función es generar una percepción que ayude a reducir la velocidad antes de llegar a un punto donde existe una situación que requiere mayor precaución.

La norma establece que las rayas deben ser de color blanco reflejante y tener un ancho de 60 centímetros. Se colocan de manera transversal al eje de la vía y deben cubrir todo el ancho del arroyo vial en el sentido correspondiente, incluidos los acotamientos cuando corresponda.

El objetivo principal de las rayas logarítimicas es hacer que los conductores reduzcan la velocidad al aproximarse a determinados puntos de la vía. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Además, las rayas deben pintarse o colocarse de forma realzada, es decir, con relieve. En las calles también pueden complementarse con botones alertadores, que funcionan como vibradores para reforzar la advertencia al conductor.

Cómo funcionan las rayas logarítmicas y cómo se define su separación

Como indica su nombre, la separación entre las rayas sigue un espaciamiento logarítmico. La norma no fija distancias universales: la longitud de la zona, la cantidad de rayas y su separación se calculan según el Manual de Señalización y Dispositivos para el Control del Tránsito en Calles y Carreteras.

Estos parámetros dependen de la diferencia entre la velocidad a la que se busca reducir la circulación y la velocidad de proyecto, cuando se trata de vías nuevas, o la velocidad de operación, cuando se trata de vías en uso.