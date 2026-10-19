El rombo amarillo con el pictograma de una vaca corresponde a una señal preventiva identificada como SP-34 “Ganado”.

Una señal de tránsito con forma de rombo amarillo y la imagen negra de una vaca puede encontrarse en distintos caminos y carreteras de México. Su función es advertir a los conductores sobre una posible situación de riesgo relacionada con la presencia de ganado.

Este tipo de señal forma parte de las señales preventivas, cuya función es advertir a los usuarios sobre la existencia de un peligro potencial en la vía y su naturaleza. La señalización vial está regulada a nivel nacional por la NOM-034-SCT2/SEDATU-2022.

La imagen de la vaca corresponde a la señal SP-34 “Ganado”, que indica la proximidad de un sitio o tramo donde puede existir una alta afluencia de ganado o por donde este puede cruzar.

Atención: qué significa la señal de tránsito con una vaca

De acuerdo con el Manual de Señalización y Dispositivos para el Control del Tránsito en Calles y Carreteras, esta señal indica a los conductores la proximidad de un sitio o tramo con alta afluencia por donde cruza o existe ganado.

Su objetivo es que quienes circulan por la vía puedan anticiparse a la posible presencia de animales y adaptar su conducción antes de llegar al sector señalado.

La señal no significa que los animales necesariamente estén sobre el camino en ese momento. Se trata de una advertencia sobre una zona en la que existe la posibilidad de encontrar ganado.

Además, la NOM-034-SCT2/SEDATU-2022 establece que las señales preventivas tienen como finalidad prevenir a los usuarios sobre la existencia de algún peligro potencial en las calles o carreteras y su naturaleza.

El objetivo de la señal de tránsito es que quienes circulan por la vía puedan anticiparse a la posible presencia de animales y adaptar su conducción antes de llegar al sector señalado. Shutterstock

Por qué es importante prestar atención a esta señal

La presencia de ganado cerca de una carretera puede generar una situación inesperada para los conductores. Un animal puede aproximarse a la vía desde uno de sus laterales o encontrarse cruzando cuando circula un vehículo.

Por este motivo, cuando aparece la señal SP-34, es recomendable extremar las precauciones y prestar especial atención al entorno.

Entre las medidas generales de seguridad vial que pueden adoptar los conductores se encuentran:

Reducir la velocidad y mantener el control del vehículo.

Observar los laterales de la carretera para detectar animales con anticipación.

Extremar la precaución durante la noche o cuando existe poca visibilidad .

Evitar maniobras bruscas si aparece un animal sobre la vía.

Mantener una distancia suficiente con otros vehículos para poder reaccionar ante una situación inesperada.

Estas son recomendaciones generales de seguridad vial, no una lista de obligaciones específicas establecidas por la señal SP-34.

La señal de la vaca no es una prohibición ni tiene una multa específica

La señal SP-34 “Ganado” es preventiva, por lo que su función es advertir sobre un posible peligro y no establecer una prohibición o una obligación concreta. La NOM-034 clasifica las señales preventivas precisamente por su función de advertir sobre peligros potenciales en calles y carreteras.

Por esta razón, no existe una multa específica por “no respetar” la señal de la vaca como ocurre con determinadas señales restrictivas.

Lo importante es interpretar correctamente la advertencia y conducir con mayor precaución en el tramo señalado.

El Manual de Señalización también establece que la SP-34 se coloca en vías interurbanas y contempla el uso de una señal adicional de distancia cuando se trata de un punto de cruce.