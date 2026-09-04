España, Portugal y Alemania rechazarán a viajeros que no cumplan con la renovación del pasaporte y otros requisitos obligatorios

España, Portugal y Alemania forman parte del espacio Schengen y comparten reglas para las estadías de corta duración. Para los viajeros de terceros países que ingresan por turismo durante un período de hasta 90 días dentro de cualquier período de 180 días, el pasaporte debe cumplir determinados requisitos de vigencia .

La documentación debe tener al menos tres meses de validez posteriores a la fecha prevista de salida del espacio Schengen.

Además, el pasaporte debe haber sido expedido dentro de los 10 años anteriores a la fecha de entrada. Estas condiciones se aplican a España, Portugal y Alemania en el marco de las normas de ingreso al espacio Schengen.

Qué pueden solicitar en el ingreso

La vigencia del pasaporte no es el único requisito. Las autoridades fronterizas pueden solicitar documentación relacionada con el motivo y las condiciones del viaje, además de comprobar que el viajero cuenta con medios económicos suficientes y que no tiene una prohibición de entrada.

En el caso de España, pueden solicitarse documentos como una reserva de alojamiento o carta de invitación, información sobre el motivo del viaje y un billete de regreso o de circuito turístico. También pueden requerirse medios económicos suficientes.

La lista oficial de Alemania establece que México no necesitan visa para ingresar. Freepik

Qué pasa con la visa, el EES y el ETIAS

Para los ciudadanos mexicanos no se exige visa para realizar viajes de corta duración al espacio Schengen. La exención permite estancias de hasta 90 días dentro de cualquier período de 180 días, siempre que el viaje cumpla con las condiciones correspondientes. La lista oficial de Alemania también establece que México se encuentra entre las nacionalidades que no necesitan visa para ingresar.

Además, las autoridades fronterizas pueden solicitar documentación que permita acreditar el motivo y las condiciones del viaje, así como los medios económicos necesarios.

Otro cambio importante es el Entry/Exit System (EES), que registra digitalmente las entradas y salidas de ciudadanos de terceros países que realizan estadías cortas. El sistema también contempla el registro de datos biométricos.

Por eso, antes de viajar a España, Portugal o Alemania, es importante comprobar que el pasaporte cumpla con los requisitos de vigencia y expedición y llevar la documentación que permita acreditar las condiciones del viaje si es solicitada por las autoridades fronterizas.