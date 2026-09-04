Confirmado | Los aeropuertos de Madrid, Barcelona, Roma y Milán bloquearan la entrada y salida a quienes posterguen la renovación del pasaporte

Quienes planeen viajar a España, Italia u otro Estado del espacio Schengen deben comprobar su documentación antes de dirigirse al aeropuerto. Para los ciudadanos de países externos a la Unión Europea, el ingreso exige un documento de viaje válido y vigente, además de los requisitos particulares aplicables a cada nacionalidad.

Los controles pueden realizarse tanto antes de la salida como al llegar a Europa. En terminales como Madrid-Barajas, Barcelona-El Prat, Roma-Fiumicino o Milán-Malpensa, un problema con el pasaporte puede impedir que el pasajero embarque o provocar que las autoridades rechacen su entrada.

Dejar la renovación para último momento supone un riesgo porque no siempre alcanza con que el pasaporte todavía no haya vencido. Los viajeros sujetos a las condiciones generales del espacio Schengen deben verificar también la fecha de expedición y el período de validez restante previsto para abandonar el territorio europeo.

¿Cómo se verifica la documentación antes de volar?

El primer control suele producirse en el mostrador de la aerolínea o durante el proceso de check-in. La compañía comprueba si el pasajero cuenta con los documentos requeridos por el país de destino y muchas empresas utilizan sistemas como Timatic, de la IATA, para consultar las condiciones migratorias actualizadas.

La empresa puede rechazar el embarque cuando encuentra un pasaporte vencido, deteriorado o con datos que no pueden leerse correctamente. Lo mismo puede ocurrir si el documento no conserva la vigencia mínima requerida para realizar el viaje, aunque su fecha de vencimiento todavía no haya llegado.

Esta revisión previa permite evitar el traslado de personas que podrían ser rechazadas al arribar. Las compañías aéreas pueden enfrentar costos, obligaciones de retorno y sanciones cuando transportan pasajeros sin la documentación exigida.

¿Quién decide si el viajero puede entrar al espacio Schengen?

La autorización definitiva no depende de la aerolínea. Al llegar, son los agentes de control fronterizo quienes examinan el pasaporte, verifican la identidad del viajero y determinan si reúne las condiciones legales de entrada.

España e Italia aplican el Código de Fronteras Schengen, establecido mediante el Reglamento (UE) 2016/399. Para los ciudadanos de terceros países, la norma dispone generalmente que el pasaporte debe haber sido expedido dentro de los diez años anteriores y conservar una validez mínima de tres meses después de la fecha prevista de salida del espacio Schengen, salvo excepciones justificadas.Para los viajeros que no pertenecen a la Unión Europea, el pasaporte debe cumplir con dos requisitos fundamentales:

Tener una vigencia mínima de tres meses posteriores a la fecha prevista de salida del Espacio Schengen.

Haber sido expedido dentro de los 10 años anteriores.

Además, los agentes fronterizos pueden solicitar documentación complementaria, como:

Reserva de alojamiento o carta de invitación.

Billete de regreso o de continuación del viaje.

Demostración de medios económicos suficientes para cubrir la estancia.

Documentación que justifique el motivo del viaje cuando corresponda.

¿Qué ocurre con los ciudadanos españoles y de la Unión Europea?

Los ciudadanos de España y del resto de los países de la Unión Europea pueden desplazarse dentro del espacio comunitario utilizando un pasaporte vigente o, en muchos casos, el documento nacional de identidad válido.

Sistema de Entradas y Salidas en los países del Espacio Schengen. Fuente: Shutterstock

No obstante, cuando el viaje implique salir o ingresar desde un país tercero, disponer de un pasaporte en buen estado y dentro de su período de vigencia continúa siendo indispensable. Un documento caducado o deteriorado puede impedir el embarque incluso antes de llegar al control migratorio.

Por ese motivo, las autoridades recomiendan comprobar la fecha de vencimiento con suficiente antelación y realizar la renovación antes de organizar el viaje para evitar inconvenientes en aeropuertos como Madrid, Barcelona, Roma, Milán o cualquier otra terminal del Espacio Schengen.