En esta noticia El trabajo remoto, el principal aliado

Los trabajadores latinoamericanos ya no buscan únicamente beneficios puntuales para conciliar su vida laboral y personal. Ahora, la principal demanda es que las empresas transformen la forma en que se organiza el trabajo y promuevan, de manera integral, un mejor equilibrio.

El 41.6% de los trabajadores considera que la característica más importante de una empresa que apoya la conciliación es que impulse activamente el equilibrio entre trabajo y vida personal, de acuerdo con el estudio Pulso de Conciliación Trabajo-Familia 2026 de Rankmi.

En contraste, los beneficios específicos para las familias quedaron en último lugar, con apenas 5.9% de las respuestas.

El resultado refleja un cambio en lo que los trabajadores esperan de las empresas: la conciliación dejó de relacionarse únicamente con prestaciones puntuales y comenzó a depender cada vez más de la experiencia laboral completa.

“Los datos muestran que hablar de conciliación ya no puede limitarse a ofrecer los mismos beneficios para todos. Las prioridades cambian de acuerdo con la etapa profesional y personal en la que se encuentra cada persona”, señaló Felipe Cuadra, CEO de Rankmi.

El trabajo remoto, el principal aliado

Entre los factores que más contribuyen a lograr una buena conciliación, el trabajo remoto o híbrido se posicionó como el principal impulsor.

Tres de cada 10 colaboradores lo consideran el elemento más importante para equilibrar su vida laboral y personal. Le siguen el respeto a los tiempos de descanso y desconexión, así como una mejor planificación de la carga laboral.

La flexibilidad de horarios, el apoyo de las jefaturas y los beneficios específicos para el cuidado familiar quedaron en un segundo plano.

El estudio, elaborado con 3,908 respuestas de trabajadores de México, Chile, Perú y otros países de Latinoamérica, también encontró que las necesidades de los colaboradores cambian significativamente según la generación.

Las diferencias entre países fueron menores a cinco puntos porcentuales, mientras que las principales brechas se concentraron entre generaciones.

Para la Generación Z, por ejemplo, el principal reto para conciliar no es el apagón digital. Solo 11.4% identifica la dificultad para desconectarse como su principal problema, mientras que 25.3% señala la falta de tiempo para su bienestar y autocuidado.

Los trabajadores más jóvenes también son quienes más valoran tener autonomía para organizar su trabajo.

En cambio, los Baby Boomers dan mayor importancia a la planificación de la carga laboral y al acompañamiento de las jefaturas. Tres de cada 10 integrantes de esta generación aseguran, además, no enfrentar grandes dificultades para equilibrar su vida familiar y laboral.

“La conciliación entre trabajo y familia dejó de ser un beneficio aspiracional para convertirse en una condición básica del talento. Hoy el diferenciador no está en ofrecer flexibilidad, sino en entender que cada generación la necesita de una forma distinta para construir una vida profesional sostenible”, concluyó Cuadra.

El mensaje para las empresas es claro: ofrecer una prestación aislada ya no es suficiente. El nuevo reto está en construir una cultura laboral donde el descanso, la flexibilidad, la autonomía y la organización del trabajo formen parte de la experiencia diaria de los empleados.