Aunque en México sólo el 10% de las pequeñas y medianas empresas (pymes) exportan sus productos, el 50% querría hacerlo, pero una de sus barreras es la tesorería internacional que le impide recibir dinero en otras divisas, según EFEX, una fintech que ofrece infraestructura de tesorería a este segmento empresarial. Las pymes buscan exportar porque al hacerlo, acceden a un mercado 20 veces más grande que el local, estima la fintech. Dimitri Zanovich, CEO y cofundador de EFEX, dijo en una reunión con medios de comunicación que no es un secreto que el corazón de la economía está en las pymes, hay 10,000 empresas grandes, frente a 28,000 medianas y 135,000 pequeñas. EFEX está enfocado en el segmento empresarial mid market en México, situado entre las grandes transnacionales y las microempresas. La startup con sede en México y Estados Unidos busca ofrecer a las pymes la misma infraestructura de banca global que utilizan grandes corporativos, permitiéndoles abrir cuentas en EE. UU. y China en un plazo de cinco días. “A Bimbo, ¿qué le dice JP Morgan? ‘Tú vendes en Brasil, te doy una cuenta allá en reales’. Esa es la experiencia que tiene un Bimbo, pero esa no es la experiencia que tiene una empresa mediana que tiene que ir a su banco a ver si le tienen el Swift, le dan su cuenta y le ponen una cantidad de problemas”, ejemplificó. EFEX, cuya idea nació en la Universidad de Stanford, facilita el envío y recepción de divisas (principalmente en el corredor México-EE. UU.) de forma casi instantánea. La empresa recibió hace unos días una ronda de inversión semilla de u$s 8 millones de dólares liderada por PayPal Ventures y el fondo Franklin Templeton. Zanovich dijo que utilizará el dinero para seguir mejorando su plataforma tecnológica, pues destacó que ahí radica su ventaja competitiva. EFEX opera bajo un modelo de tecnología en la nube, lo que le permite ser mucho más liviano en términos de capital y costos operativos. Desde que arrancó operación en 2024 ha transferido u$s 1,200 millones de dólares. El objetivo es cerrar el año con más de u$s 5,000 millones de dólares transaccionados. Zanovich, que fue viceministro de finanzas en Colombia, aseguró que actualmente cuentan con 700 empresas activas en su plataforma y que el 85% de su volumen se dirige a Estados Unidos, seguido de Europa y China. Sus clientes son principalmente empresas de 20 a 200 empleados con ventas anuales entre 1 y 50 millones de dólares que se encuentran en sectores clave: manufactura, logística y agricultura. El emprendedor colombiano dijo que su principal fuente de ingresos es el volumen de transacciones; no cobran mensualidades ni penalizaciones por permanencia. Aunque cobran comisiones basadas en puntos básicos (alrededor de 20 puntos básicos), lo que representa aproximadamente la mitad de lo que cobra la banca tradicional. Para el tercer trimestre de 2026, EFEX planea lanzar productos de cobertura cambiaria (derivados) diseñados específicamente para pymes.