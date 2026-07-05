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Mantener los muebles de la cocina en buen estado puede volverse una tarea difícil cuando se acumulan restos de comida, grasa o humedad. Por eso, en muchos hogares comenzó a popularizarse un método simple que utiliza un producto cotidiano, el papel aluminio.

Aunque generalmente se usa para conservar alimentos o cubrir recipientes, este material también puede funcionar como una protección práctica para cajones, estantes y superficies expuestas al uso diario.

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Para qué sirve colocar papel aluminio en los cajones

El papel aluminio actúa como una capa separadora entre el fondo del cajón y los objetos guardados. De esta manera, ayuda a evitar que migas, manchas o pequeñas filtraciones entren en contacto directo con la madera o el material del mueble.

Además, facilita la limpieza, ya que cuando la lámina se ensucia, basta con retirarla y reemplazarla por una nueva, sin tener que frotar la superficie del cajón.

El truco que ayuda contra la humedad

En la cocina, el vapor y la humedad pueden deteriorar los muebles con el tiempo, especialmente cerca de la bacha o de las zonas de cocción.

Usado como revestimiento, el papel aluminio puede ayudar a reducir el contacto directo entre la humedad y el fondo del cajón, lo que contribuye a conservar mejor la superficie y evitar malos olores o deterioro prematuro.

Poner papel de aluminio en los cajones de la cocina: para qué sirve y por qué miles de personas lo hacen (Fuente:Freepik)
Poner papel de aluminio en los cajones de la cocina: para qué sirve y por qué miles de personas lo hacen (Fuente:Freepik)Freepik

Cómo usarlo correctamente

Para aplicar este truco, solo hay que vaciar el cajón, limpiar bien la superficie y asegurarse de que esté seca. Luego, se corta una lámina del tamaño necesario y se coloca cubriendo el fondo, ajustándola en bordes y esquinas.

No hace falta pegarla, el peso de los cubiertos, especias o utensilios suele mantenerla en su lugar.

Cada cuánto hay que cambiarlo

En cajones de uso frecuente, conviene reemplazar el papel aluminio una vez al mes o cuando tenga manchas, humedad o roturas. En espacios menos utilizados, puede durar varios meses.

Este método también puede aplicarse en alacenas, estantes o compartimentos de la heladera para facilitar la limpieza y proteger las superficies.