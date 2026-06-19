El primer país que incorpora los tratamientos contra la caída del cabello en el seguro médico nacional.

Corea del Sur abrió un debate nacional sobre si el seguro médico público debe cubrir tratamientos comunes contra la caída del cabello.

El gobierno presenta la medida como un apoyo a jóvenes afectados en su vida social y laboral.

Sin embargo, médicos y organizaciones de pacientes la consideran una prioridad discutible frente a enfermedades graves, raras o de alto costo.

Qué propone el gobierno

Según el Ministerio de Salud y Bienestar, retomado por medios como The Hankyoreh, Busan Ilbo y Seoul Economic Daily, la ministra Jung Eun-kyeong informó que se evalúa ampliar la cobertura del seguro de salud para tratamientos contra la alopecia, especialmente entre adultos jóvenes.

El gobierno considera iniciar con personas de 20 a 34 años, un grupo que suele enfrentar mayor presión social al ingresar al mercado laboral o construir redes profesionales.

La propuesta será sometida a consulta pública antes de avanzar al Comité de Deliberación sobre Políticas de Seguro Médico, indicó Korea Herald.

Actualmente, el seguro ya cubre algunos casos de alopecia areata y otras condiciones patológicas diagnosticadas por médicos. Lo que no está cubierto es la calvicie común de patrón masculino, ligada a envejecimiento, genética u hormonas.

El país que incluirá tratamientos contra la caída del pelo en su seguro médico.

Las críticas de médicos y pacientes

Chung Jae-hoon, profesor de medicina preventiva en la Universidad de Corea, sostuvo que el seguro público debe justificarse por necesidad médica y no por la percepción de que una persona merece recuperar lo aportado al sistema.

También advirtió que la calvicie por envejecimiento y genética no amenaza la vida ni las funciones corporales, y cuestionó qué pasaría si después se piden tratamientos para la vista, las arrugas o las manchas de la edad.

La Alianza Coreana de Organizaciones de Pacientes calificó la propuesta como una “política populista peligrosa” y advirtió que podría debilitar los principios del seguro nacional. El grupo señaló que aún hay pacientes con enfermedades raras o cáncer terminal que enfrentan costos altos por tratamientos no cubiertos.

Kim Hyun-cheol, profesor de la Universidad de Yonsei, agregó que el seguro debe proteger primero a quienes enfrentan riesgos graves de salud.

Cuánto costaría y qué sigue

Chung Jae-hoon calculó que ampliar el seguro para medicamentos contra la caída del cabello podría costar entre 100 mil millones y 700 mil millones de wones (65 millones de dólares y 455 millones de dólares) al año, según la demanda y la población incluida.

El debate ocurre mientras las reservas del sistema de salud, que alcanzaron 30,2 billones de wones en 2026, podrían agotarse para 2033 si no se ajustan ingresos y gastos.

El Ministerio de Salud y el Ministerio del Interior planean realizar un foro público el 4 de julio de 2026 para escuchar a ciudadanos, especialistas, pacientes y autoridades. El resultado no aprobará automáticamente la cobertura, pero podría influir en el diseño final de la propuesta.