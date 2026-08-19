Cuando se circula por carreteras y avenidas principales de México es habitual encontrarse con señalamientos que incluyen distintas siglas. Entre ellas aparecen PIV y PSV, dos indicaciones que hacen referencia a obras de infraestructura vial y que pueden resultar desconocidas para algunos conductores.

Comprender qué significa cada una permite anticipar el tipo de estructura que se encontrará más adelante y adaptar la conducción a las condiciones del camino. La nomenclatura también es utilizada en documentos y proyectos oficiales de infraestructura carretera en el país.

Atención conductores | ¿Qué significa PIV en las carreteras de México?

Las siglas PIV corresponden a Paso Inferior Vehicular. Se trata de una estructura que permite que la circulación de la carretera de referencia pase por debajo de otra vialidad, de acuerdo con la nomenclatura utilizada en la infraestructura carretera mexicana.

En términos prácticos, cuando un conductor encuentra esta indicación sabe que el camino continuará hacia una zona inferior para atravesar otro cruce o estructura. Este tipo de infraestructura puede utilizarse, por ejemplo, para evitar que dos vías que se cruzan tengan que hacerlo al mismo nivel.

La señalización permite anticipar el cambio en el recorrido y facilita que los automovilistas se preparen para la estructura que encontrarán unos metros más adelante. En determinados casos, además, pueden existir restricciones específicas relacionadas con las características del paso.

Esto resulta especialmente importante para los vehículos de grandes dimensiones. En los accesos a determinados pasos inferiores pueden existir indicaciones sobre la altura máxima permitida, por lo que los conductores deben prestar atención a los señalamientos antes de ingresar.

¿Qué significa PSV y para qué sirve?

Por su parte, PSV significa Paso Superior Vehicular. A diferencia del PIV, esta infraestructura permite que la carretera de referencia pase por encima de otra vialidad, mediante una estructura elevada.

Los pasos superiores pueden encontrarse en cruces entre carreteras, vialidades urbanas o determinadas zonas donde es necesario resolver el tránsito a distintos niveles. La infraestructura permite separar los flujos vehiculares y evitar que todos los movimientos tengan que realizarse en un mismo punto de la vía.

En México, la nomenclatura PIV y PSV aparece también en proyectos oficiales de infraestructura carretera. Por ejemplo, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes ha utilizado ambas denominaciones para identificar pasos superiores e inferiores construidos en distintos proyectos viales.

Al aproximarse a un PSV, el conductor puede encontrarse con rampas de ascenso y descenso, cambios en la pendiente y carriles de incorporación. Por eso, es importante mantener la atención en la carretera y respetar las condiciones de circulación indicadas en el tramo .

¿Cuál es la diferencia entre PIV y PSV?

La diferencia fundamental entre ambas siglas está en la posición que ocupa la circulación vehicular respecto de la estructura. En un PIV, los vehículos pasan por debajo de otra vialidad; en un PSV, lo hacen por encima de ella.

Por eso, encontrarse con uno u otro señalamiento permite al conductor anticipar cómo continuará el recorrido. No se trata únicamente de una denominación utilizada en proyectos de construcción, sino de una referencia que ayuda a identificar el tipo de infraestructura que se encuentra en la carretera.

Estas indicaciones cobran especial relevancia cuando se transita por vialidades con cruces a desnivel, donde puede haber cambios de altura, pendientes, incorporaciones o restricciones específicas. Conocer su significado ayuda a interpretar con mayor rapidez los señalamientos y a prepararse para el tramo siguiente.

En definitiva, PIV y PSV no son señales que indiquen una prohibición o una obligación específica, sino abreviaturas que identifican distintos tipos de pasos vehiculares. Reconocerlas permite comprender mejor la infraestructura de las carreteras mexicanas y anticipar las características del camino durante el trayecto.