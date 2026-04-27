Uno de los problemas más frecuentes al momento de hacer la limpieza del hogar es tener las tuberías tapadas, ya que suelen desprender malos olores por la acumulación de suciedad. Frente a ello, resulta interesante la mezcla del vinagre con bicarbonato de sodio, un truco casero que deja los ambientes como nuevo. Es importante atender los malos olores a tiempo, ya que ignorarlo puede atraer plagas. Si registras aromas extraños o un drenaje de agua lento, existen soluciones sencillas como el vinagre con bicarbonato para mejorar la situación. A continuación, los detalles sobre los mejores métodos caseros para limpiar la casa en pocos minutos. Conoce los tres remedios caseros para destapar cañerías y eliminar olores. Este es uno de los métodos más conocidos y efectivos. Solo debes colocar media taza de bicarbonato en el desagüe y después añadir media taza de vinagre blanco. La mezcla generará efervescencia. Déjala actuar al menos 30 minutos; si tapas el desagüe y la dejas más tiempo (incluso toda la noche), el resultado será mejor. Finalmente, enjuaga con agua hirviendo. Ideal cuando la obstrucción apenas comienza. Hierve un litro de agua, agrega tres cucharadas de sal de mar y vierte poco a poco en el desagüe. El calor ayuda a disolver la grasa acumulada. Otra alternativa consiste en disolver un sobre de levadura en medio litro de agua caliente. Vierte la mezcla en la tubería y déjala actuar durante toda la noche. Al día siguiente, enjuaga con un litro de agua hirviendo para retirar los residuos. Aplicar estos métodos de forma oportuna no solo ayuda a destapar las cañerías, sino también a mantener un ambiente más limpio y libre de malos olores en casa. Las obstrucciones en las tuberías suelen darse por la acumulación de restos sólidos, grasa, aceites y cabello que se van adhiriendo a las paredes internas, lo que reduce el paso del agua. También influyen otros factores, como: