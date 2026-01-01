La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) emitió una advertencia a la población mexicana sobre la existencia de un shampoo que fue retirado de circulación en supermercados y otros puntos de venta. Dicha medida se implementó debido a una contaminación bacteriana con potencial letal.
De acuerdo con el organismo, el producto en cuestión pertenece a la marca Tec Italy, en su presentación Shampoo Totale de 1 litro, lote 1G27542266, fabricado por la empresa Henkel Capital, S.A. de C.V. La causa del retiro es la posible contaminación con la bacteria Klebsiella oxytoca.
Conozca los detalles de esta medida y evite problemas de salud. Se sugiere prestar atención para salvaguardar el bienestar en términos de higiene.
¿Cuáles son los efectos de usar shampoo contaminado?
El uso de este shampoo podría generar infecciones, especialmente en individuos con defensas comprometidas, si se produce contacto con la piel, nariz u ojos. Los síntomas asociados incluyen:
- Diarrea leve
- Complicaciones graves como bacteriemia o meningitis, que pueden poner en riesgo la vida
Por este motivo, la Cofepris ha emitido una alerta sobre un lote específico que representa un peligro para la salud de los consumidores.
Recomendaciones de la COFEPRIS
El organismo ha emitido una serie de recomendaciones. Para la población en general, se establecen las siguientes sugerencias:
- Evitar la compra o uso del Shampoo Totale Tec Italy con número de lote 1G27542266.
- En caso de presentar síntomas tras su uso, acudir a un médico para una valoración profesional y tratamiento adecuado.
- Si se posee el producto en el hogar, contactar a la empresa Henkel Capital, S.A. de C.V. para su devolución.
Recomendaciones para Distribuidores y Puntos de Venta
- Se prohíbe la comercialización y oferta del lote 1G27542266 del shampoo mencionado.
- Es imperativo inmovilizar la mercancía y notificar a la empresa Henkel Capital, así como a la Cofepris, para llevar a cabo el retiro correspondiente.
La autoridad sanitaria ha señalado que esta medida es aplicable exclusivamente al champú de 1 litro, lote 1G27542266. En caso de que se identifiquen riesgos en otros lotes, la información será comunicada de forma inmediata.