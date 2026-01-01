La Cofepris alertó por la venta de un shampoo letal en supermercados de México

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) emitió una advertencia a la población mexicana sobre la existencia de un shampoo que fue retirado de circulación en supermercados y otros puntos de venta. Dicha medida se implementó debido a una contaminación bacteriana con potencial letal .

De acuerdo con el organismo, el producto en cuestión pertenece a la marca Tec Italy, en su presentación Shampoo Totale de 1 litro, lote 1G27542266, fabricado por la empresa Henkel Capital, S.A. de C.V. La causa del retiro es la posible contaminación con la bacteria Klebsiella oxytoca .

La Cofepris alertó por la venta de un shampoo letal en los supermercados de México Fuente: Shutterstock STEKLO

Conozca los detalles de esta medida y evite problemas de salud. Se sugiere prestar atención para salvaguardar el bienestar en términos de higiene.

¿Cuáles son los efectos de usar shampoo contaminado?

El uso de este shampoo podría generar infecciones, especialmente en individuos con defensas comprometidas, si se produce contacto con la piel, nariz u ojos. Los síntomas asociados incluyen:

Diarrea leve

Complicaciones graves como bacteriemia o meningitis, que pueden poner en riesgo la vida

Exigen retiro urgente de champú mortal en todos los supermercados del país: están contaminados por una bacteria peligrosa (foto: archivo).

Por este motivo, la Cofepris ha emitido una alerta sobre un lote específico que representa un peligro para la salud de los consumidores.

Recomendaciones de la COFEPRIS

El organismo ha emitido una serie de recomendaciones. Para la población en general, se establecen las siguientes sugerencias:

Evitar la compra o uso del Shampoo Totale Tec Italy con número de lote 1G27542266.

En caso de presentar síntomas tras su uso, acudir a un médico para una valoración profesional y tratamiento adecuado.

Si se posee el producto en el hogar, contactar a la empresa Henkel Capital, S.A. de C.V. para su devolución.

Recomendaciones para Distribuidores y Puntos de Venta

Se prohíbe la comercialización y oferta del lote 1G27542266 del shampoo mencionado. Es imperativo inmovilizar la mercancía y notificar a la empresa Henkel Capital, así como a la Cofepris, para llevar a cabo el retiro correspondiente.