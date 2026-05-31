Durante años, el comercio minorista ha sido un termómetro económico y social en España. La evolución de los hábitos de consumo, la digitalización acelerada y los retos logísticos han puesto en jaque a las grandes cadenas tradicionales, obligándolas a repensar sus modelos de negocio.

En este contexto, en el último tiempo el retail vive un cambio acelerado y adaptarse es la regla para mantenerse en el negocio. Grandes comercios de todo el país han revisado su modelo y se encuentran en el proceso de adaptación a esquemas de trabajo más modernos: reducen su presencia física para potenciar formatos más ágiles y digitales.

Ese cambio se materializa con la disminución de los locales físicos de Alcampo, la cadena de supermercados francés perteneciente al grupo Auchan.

La marca ha anunciado el cierre de 16 locales en España y como consecuencia directa de ello, el despido de 196 trabajadores. El emblemático supermercado se encuentra en proceso de remodelación y estos cambios son parte del nuevo esquema.

Se despide el supermercado más popular del país: confirmaron que 15 tiendas bajarán sus persianas (foto: Shutterstock).

Anuncian el cierre de 16 tiendas de Alcampo en el país

Según informó la empresa, el cierre y los despidos se deben a causas organizativas, productivas y económicas. Hasta la fecha, la compañía operaba 526 establecimientos en España y empleaba a 23.300 personas. Estos cambios se implementarán a lo largo del presente año.

La compañía ha ofrecido a las 196 personas afectadas en este proceso la opción de optar por un total de 35 puestos fijos estructurales. Aquellos que accedan y sean seleccionados verán su jornada laboral reducida, recibiendo por ello una compensación de hasta 3.000 euros.

Los locales que cerrarán están ubicados en la Comunidad de Madrid, Castilla y León, Galicia, Navarra y País Vasco. En caso de que se logren implementar las medidas propuestas para retener a algunos trabajadores, los despidos se reducirán a 145 personas. La indemnización acordada será de 35 días por cada año trabajado, con un límite de 20 mensualidades.

Por otro lado, la cadena Alcampo ha confirmado que los colectivos más vulnerables, como las personas con una discapacidad igual o superior al 33% y las víctimas de violencia de género, entre otros, quedarán excluidos de la reestructuración y mantendrán sus puestos. También ha indicado que proporcionará los servicios de una empresa especializada para que realice un plan de recolocación para los despedidos.

Se despide el supermercado más popular del país: confirmaron que 15 tiendas bajarán sus persianas (foto: Shutterstock).

Estrategia de adaptación de Alcampo para sus tiendas físicas

Durante décadas, la renombrada cadena de supermercados Alcampo ha sido una de las más reconocibles y apreciadas en España. No obstante, el auge de las compras en línea, la preferencia por tiendas de proximidad y formatos más reducidos, así como la creciente exigencia de los consumidores por experiencias más rápidas y personalizadas, han llevado a cadenas tradicionales como Alcampo a redefinirse.

Una medida que pondrá en práctica la empresa implica un cambio de estrategia para intentar reducir los despidos. Los sindicatos junto a Alcampo han convenido la transformación de cinco supermercados al formato “7d7″, lo que conllevará abrir los siete días de la semana. Esto permitirá aumentar en 33 trabajadores sus plantillas.

Este modelo persigue adaptarse a una clientela que exige experiencias de compra más ágiles, personalizadas y accesibles. Por consiguiente, además de los cierres, la firma está apostando por tiendas más pequeñas, convenientes y eficientes, al mismo tiempo que amplía su canal “online” y moderniza infraestructuras.

Reinvención de la marca: estrategia y próximos pasos

Alcampo ha explicitado su propósito de sostener una presencia destacada en España, aunque con un enfoque más estratégico. De este modo, la cadena busca consolidar su compromiso con el mercado multicanal, el cual integra tienda física y comercio electrónico con una logística más eficaz.

Todas estas estrategias surgen con el objetivo de preservar la competitividad en un entorno cada vez más fragmentado y demandante, donde los márgenes de beneficio se estrechan y la fidelidad del cliente depende del servicio que se pueda proporcionar.