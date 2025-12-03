La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) emitió una alerta a toda la población de los Estados Unidos y regiones aledañas por una serie de marcas de quesos que quedaron bajo la lupa por contaminación de una bacteria.

La organización gubernamental estadounidense que tiene como tarea garantizar la seguridad, eficacia y protección de productos como medicamentos, alimentos, cosméticos y dispositivos médicos en el país mantiene en alerta a la población ante los riesgos a los que podrían verse expuestos.

¿Cuáles son las marcas de quesos que fueron reprobados?

En función de la información que ha dado a conocer la FDA, en conjunto con la marca Locatelli, se solicitó el retiro inmediato de lotes de Queso Pecorino Romano de esta reconocida marca de supermercados.

La decisión que tomó la entidad se dio por posible contaminación con Listeria monocytogenes, una bacteria que puede provocar una enfermedad grave y síntomas como diarrea, fiebre, náuseas, entre otros.

Una de las variedades de queso que fueron desaprobadas por la FDA. (Foto: Archivo).

La lista de variedades de quesos que fueron desaprobados por el Gobierno, en este sentido, son los distribuidos entre el 3 de noviembre de 2025 y el 20 de noviembre de 2025, que pertenecen a alguna de estas variedades:

Locatelli Pecorino Romano Rallado 4 oz. taza

Locatelli Pecorino Romano rallado 8 oz. taza

Pecorino Romano rallado Boar’s Head, taza de 6 oz.

Bolsa de 1.5 lb de Pecorino Romano de Member’s Mark

Pecorino Romano Rallado Ambriola

Pecorino Romano Rallado Pinna

Bolsa de Pecorino Romano Rallado Cabeza de Jabalí.

¿Qué otros productos han sido desaprobados por contaminación de bacteria?

En el último tiempo, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) hizo público a su vez su decisión de reprobar una popular marca de shampoo por posible contaminación de una bacteria.

La entidad gubernamental mexicana informó a la población en general sobre el retiro del mercado que realizó la empresa Henkel Capital, S.A. DE C.V., del producto Shampoo Totale de Tec Italy.

El artículo en presentación 1 L, con el número de lote 1G27542266, ha dejado de venderse en todos los mercados y tiendas del país por la probable contaminación con la bacteria Klebsiella oxytoca.