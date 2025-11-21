Retiran urgente popular marca de mermelada de todos los comercios del país

La mermelada es uno de los productos más consumidos por grandes y chicos como acompañamiento en desayunos y meriendas; también como complemento clave en preparaciones de pastelería y postres. Una de las marcas más consumidas de este alimento ha comenzado el retiro voluntario de sus artículos por contener un ingrediente que puede ser dañino para la salud de sus consumidores.

La reconocida marca Mangalm LLC de Newark, California, Estados Unidos de América, está retirando todos los productos de mermelada de frutas mixtas y mermelada de fresa de Tops, porque contiene carmoisina, un aditivo colorante no aprobado que puede suponer un problema para la salud de los consumidores .

Cuáles son las mermeladas retiradas del mercado por riesgo a la salud

Los productos específicos para retiradas son: Tops Mixed Fruit Jam (475g) lote #4F1101 con fecha de caducidad prevista para el 06/10/2026 y Tops Strawberry Jam (475g) lote #4F1101.

Retiran urgente mermelada por contener un ingrediente peligroso para la salud.

El #4F1101 lote de mermelada de Tops (475g) con fecha de consumo de 10/06/2026, y el lote de mermelada de Tops (475g) #4F1101 con fecha de consumo de 10/06/2026 se distribuyeron en Utah, Portland, Washington y California.

Hasta el momento no se han detectado consumidores con enfermedades por el consumo del producto. Sin embargo, la empresa insta a sus clientes a devolver los artículos para obtener una devolución completa del costo de su valor.

La empresa ha cesado la distribución de los productos Tops Mixed Fruit Jam y Tops Strawberry Jam para ser retirados inmediatamente de las estanterías de los locales de compra.

Qué deberían hacer los consumidores

Los consumidores que hayan comprado el producto descrito anteriormente no deberían consumirlo. En cambio, deberían hacerlo. Además deberán desechar el producto, o devolverlo al lugar de compra para un reembolso completo.

Para preguntas, contactar con la línea de atención al consumidor en el 925-319-7496 o manglamllc@gmail.com de lunes a viernes de 9:00 a 17:00.

Cómo afecta a la comunidad mexicana en Estados Unidos

Aunque el retiro se limitó a ciertas regiones de Estados Unidos,tiene un impacto directo en la comunidad mexicana e hispana. Muchos residentes de estas áreas son clientes frecuentes de Costco.

La medida de seguridad garantiza que los trabajadores y familias que compran estos alimentos eviten riesgos. Es vital que esta información sobre el retiro de las ensaladas César se difunda ampliamente. La comunidad debe saber que tiene derecho a un reembolso completo si adquirió los productos afectados.

Quienes presenten algún síntoma de descompostura tras consumir el producto, buscar atención médica y mencionas el producto.