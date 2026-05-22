La cotización del dólar canadiense alcanzó los MXN 12.54 en la sesión de cierre de mercados del viernes, 22 de mayo de 2026. Esta cifra refleja una variación del -0.36% en comparación con su costo al inicio de la jornada.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 12.58 pesos y un mínimo de 12.57 pesos.

El dólar canadiense registró una ligera caída semanal de -0.51% y una disminución anual de -7.06%, señalando una tendencia bajista en su cotización.

La cotización de las principales monedas en México (foto: Freepik).

En México, en los últimos 10 días,

en los últimos 10 días, el dólar canadiense alternó avances y retrocesos en partes iguales, con un balance prácticamente neutro, aunque cerró con dos jornadas negativas que sugieren debilidad reciente.

La volatilidad del Dólar canadiense durante la última semana

La volatilidad económica del Dólar canadiense en la última semana fue del 6.31%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año comparado con la volatilidad anual del 7.59%.

La cotización del Dólar canadiense muestra una tendencia positiva hoy, ya que el dato de -1 es un número positivo. Esto implica que en los últimos dos días, la moneda ha tenido un incremento en su valor respecto a otras divisas.

En consecuencia, la fuerza del Dólar canadiense podría estar influenciada por diversos factores económicos, lo que sugiere una posible continuación de esta tendencia alcista si se mantienen las condiciones actuales del mercado.

La variación del Dólar canadiense en la última semana.

En el último año, el Dólar canadiense ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 13.2 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 12.5 MXN.

¿Dónde se puede comprar o vender Dólar canadiense en México?

Para evitar posibles estafas, la recomendación para quienes necesiten comprar o vender divisas es recurrir a las siguientes alternativas:

_ Sucursales bancarias.

_ Casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

_ Activos ETFs (Exchange-Traded Funds).

Esta última alternativa ofrece la posibilidad de comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso, que equivale a comprar la moneda física. Sin embargo, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

Los requisitos para comprar dólares en México

En su sitio web, Banco Azteca explicó que es posible adquirir hasta 4999 dólares por transacción en sus oficinas y hasta 30.000 dólares al mes. La única condición que solicita la institución es que el usuario muestre una identificación válida, como el INE, el pasaporte, la tarjeta de pasaporte estadounidense o el formulario migratorio.

Asimismo, la entidad financiera brinda a sus clientes un seguro contra robos sin coste durante las cinco horas posteriores a la realización de la transacción. El límite de cobertura sin cargo es de hasta 7500 pesos mexicanos.