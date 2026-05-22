La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, envió formalmente al Congreso de la Unión una iniciativa con proyecto de decreto para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Constitución en materia del Poder Judicial, una medida que promete transformar el funcionamiento de jueces, magistrados y tribunales en todo el país.

El documento, remitido por la Secretaría de Gobernación a la Comisión Permanente del Congreso, plantea nuevos cambios constitucionales enfocados en modernizar la impartición de justicia, reducir privilegios, agilizar procedimientos y fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones judiciales. La propuesta fue enviada con firma autógrafa de la mandataria federal el 19 de mayo de 2026.

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Reforma judicial busca una justicia más rápida y cercana a la gente

De acuerdo con el oficio enviado al Congreso, la iniciativa forma parte de la estrategia del gobierno federal para consolidar un Poder Judicial más eficiente, transparente y con mayores mecanismos de rendición de cuentas.

La administración de Sheinbaum considera que uno de los principales reclamos ciudadanos es la lentitud de los procesos judiciales y la percepción de corrupción dentro de algunos tribunales.

Con esta nueva reforma, el Gobierno busca fortalecer la confianza pública en la justicia mexicana, evitando prácticas burocráticas y promoviendo un sistema más accesible para la población. La intención es que los ciudadanos puedan enfrentar procesos más claros, rápidos y menos costosos, especialmente en casos relacionados con derechos sociales, seguridad y combate a la corrupción.

Sheinbaum anunció que enviará a la Cámara de Diputados una reforma constitucional para aplazar de 2027 a 2028 la próxima elección judicial federal y local. Fuente: EFE José Méndez

Congreso analizará cambios que podrían redefinir a jueces y magistrados

La iniciativa ya fue turnada a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para su análisis legislativo. En el documento también se menciona que la propuesta cuenta con anexos técnicos y dictámenes presupuestarios elaborados por distintas áreas del Ejecutivo federal, lo que anticipa una discusión de alto impacto político y jurídico en las próximas semanas.

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El Gobierno de Sheinbaum sostiene que esta reforma permitirá consolidar un nuevo modelo judicial con mayor vigilancia institucional y mejores herramientas para combatir abusos de poder dentro del sistema de justicia.

Por otro lado, la propuesta del Ejecutivo pretende garantizar que las resoluciones judiciales respondan más al interés público y a los derechos de la ciudadanía que a intereses particulares o estructuras internas de privilegio.