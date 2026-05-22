Durante el cierre de mercados de este viernes, 22 de mayo de 2026, el dólar alcanzó los MXN 17.32, cifra que refleja una variación de la moneda del 0.06% en comparación con su costo en la sesión de apertura.

En la última semana, la cotización del Dólar mostró una leve baja de -0.08%, mientras que en el último año registró una caída acumulada de -9.46%.

La cotización de las principales monedas en México (foto: Pixabay).

En México, en los últimos 10 días,

en los últimos 10 días el dólar osciló sin dirección clara: se alternaron breves rachas de subidas y caídas, con un balance de cinco alzas y cinco bajas, por lo que el nivel final quedó prácticamente igual al inicial.

La volatilidad del Dólar durante la última semana

La volatilidad económica del Dólar en la última semana ha sido del 6.10%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 7.60%.

Hoy, la cotización del Dólar mantiene una tendencia positiva, marcando un aumento continuo respecto a los días anteriores, donde el dato 1 se sitúa en un valor positivo. Esto indica una creciente confianza en la moneda, lo que sugiere un fortalecimiento frente a otras divisas.

Sin embargo, esta tendencia alcista no debe ser considerada de manera aislada, ya que factores económicos globales y locales podrían influir en su sostenibilidad a largo plazo.

El análisis sugiere que, aunque la tendencia sea positiva hoy, es fundamental monitorear las variables económicas que podrían afectar su comportamiento en el futuro.

La variación del Dólar en la última semana.

En el último año, el Dólar ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 18.1 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 17.1 MXN.

¿Cómo y dónde comprar Dólar en México?

En México, las personas que deseen adquirir o vender dicho activo podrán acercarse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Otra de las alternativas es mediante activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso mexicano.

A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

Los requisitos que debes cumplir para vender dólares

El Banco Azteca informó en su portal web que las personas que deseen vender dólares americanos en alguna de sus oficinas podrán intercambiar hasta 300 dólares por operación y 1500 dólares por mes. Además, deberán presentar una identificación vigente, cómo la credencial INE, EL pasaporte, passport card americano o la forma migratoria.

Asimismo, los clientes de la entidad podrán acceder a un límite mensual de 4000 dólares, un tipo de cambio preferencial y un seguro por robo gratis durante las siguientes cinco horas de realizada la compraventa. El monto a cubrir sin costo es de hasta 7500 pesos mexicanos.