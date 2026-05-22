Durante el cierre de mercados de este viernes, 22 de mayo de 2026, el euro alcanzó los MXN 20.1, cifra que refleja una variación de la moneda del -0.11% en comparación con su precio en la sesión de apertura.

La cotización del Euro cayó -0.22% en la última semana y -7.88% en el último año, reflejando una tendencia bajista sostenida.

La cotización de las principales monedas en México (foto: Pixabay).

En México, en los últimos 10 días,

en los últimos 10 días, la cotización del euro mostró un sesgo bajista: tras cuatro descensos iniciales, tuvo un breve rebote de dos jornadas, luego alternó movimientos y cerró nuevamente a la baja, señalando presión vendedora predominante.

La volatilidad del Euro durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 3.80%, indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, en comparación con la volatilidad anual del 6.13%.

Hoy, la cotización del Euro ha mostrado una tendencia positiva en comparación con los días anteriores, ya que el dato de 2 ha sido superior al de días pasados. Esto indica un aumento en su valor, lo que sugiere una recuperación en el mercado monetario.

La tendencia del Euro parece establecerse en un camino ascendente, lo que podría generar confianza entre los inversores y facilitar transacciones internacionales más favorables.

La variación del Euro en la última semana.

En el último año, el Euro ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 21.1 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 20.1 MXN.

¿Dónde comprar Euro en México?

En México, aquellos individuos interesados en obtener o vender esa Euro podrán dirigirse a una filial bancaria durante el horario de atención al público o a los establecimientos de cambio aprobados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Además, puede adquirirse Euro por medio de activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso. Sin embargo, es recomendable consultar con un especialista en finanzas antes de realizar esta operación.

Los requisitos que debes cumplir para vender dólares

El Banco Azteca informó en su portal web que las personas que deseen vender dólares americanos en alguna de sus oficinas podrán intercambiar hasta 300 dólares por operación y 1500 dólares por mes. Además, deberán presentar una identificación vigente, cómo la credencial INE, EL pasaporte, passport card americano o la forma migratoria.

Asimismo, los clientes de la entidad podrán acceder a un límite mensual de 4000 dólares, un tipo de cambio preferencial y un seguro por robo gratis durante las siguientes cinco horas de realizada la compraventa. El monto a cubrir sin costo es de hasta 7500 pesos mexicanos.