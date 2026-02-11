El Gobierno activó la visa electrónica para ciudadanos brasileños que deseen ingresar al país como visitantes sin autorización para realizar actividades remuneradas. Desde febrero, los extranjeros de este país podrán ingresar sin inconvenientes, siempre y cuando cuenten con este permiso de vía aérea. Como parte de la política migratoria actual, las autoridades mexicanas avanzaron con esta novedad para facilitar los viajes turísticos, culturales y de negocios entre ambos países. La Secretaría de Relaciones Exteriores explicó que la modalidad digital deriva de acuerdos bilaterales enfocados en hacer más ágil y ordenada la movilidad entre ambas naciones. El objetivo es simplificar el trámite para estancias de corta duración, sin dejar de lado los controles de seguridad y verificación migratoria establecidos por la ley. Con ello, la visa electrónica se suma a la lista de herramientas tecnológicas para gestionar los flujos internacionales. La medida se implementa en un contexto de cooperación regional y refuerza la relación con Brasil, uno de los principales socios de México en América Latina. Ambos países destacan por su peso demográfico, territorial y económico, lo que otorga relevancia a los mecanismos que promueven la movilidad. El sistema permite a personas con nacionalidad brasileña realizar en línea la solicitud para ingresar al territorio como visitantes sin actividades remuneradas. El permiso es válido exclusivamente para una entrada por avión, por lo que no aplica para accesos terrestres o marítimos. Este esquema no sustituye las revisiones migratorias al llegar al país ni elimina otros requisitos de entrada. Por este motivo, las autoridades verifican que se cumplan las disposiciones vigentes. La puesta en marcha de la visa electrónica marca el primer trámite migratorio completamente digital gestionado desde el extranjero. En su desarrollo participaron los siguientes organismos: La iniciativa se vincula con el Plan México y el objetivo de posicionar al país entre los destinos más visitados del mundo hacia 2030. Además de incentivar el turismo, este documento en particular impulsa los intercambios comerciales, académicos y culturales, fortaleciendo los lazos bilaterales.