Desde 2026, uno de los errores más comunes al tramitar el pasaporte mexicano no tiene que ver con documentos, sino con el pago. Depositar en cuentas personales, pagar en efectivo o usar enlaces de redes sociales puede invalidar todo el proceso y hacerte perder miles de pesos.

La Secretaría de Relaciones Exteriores, SRE, advierte que solo existe un sitio oficial para agendar citas y generar la línea de pago. Si el trámite se realiza por vías no autorizadas, el dinero no se recupera y la persona solicitante debe empezar desde cero.

Dónde sacar la cita para tramitar el pasaporte mexicano.

“El pago del trámite de tu pasaporte no se realiza en tiendas de conveniencia, cuentas personales ni mediante enlaces en redes sociales. Tampoco hay pagos en efectivo en oficinas de la SRE”, indicó la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Costos oficiales del pasaporte en 2026 y quiénes tienen descuento

A partir del 1 de enero de 2026, los precios del pasaporte mexicano varían según la vigencia. Estos montos están establecidos en la Ley Federal de Derechos y deben pagarse únicamente en pesos mexicanos.

Las personas mayores de 60 años, con discapacidad comprobable y trabajadores agrícolas con Canadá tienen derecho a un 50% de descuento. Sin embargo, este beneficio no aplica en todos los casos, como la vigencia de 10 años para trabajadores agrícolas.

1 año: $920 MXN | con descuento: $460 MXN

3 años: $1,795 MXN | con descuento: $900 MXN

6 años: $2,440 MXN | con descuento: $1,220 MXN

10 años: $4,280 MXN | con descuento: $2,140 MXN

El pasaporte de un año solo se expide a menores de 3 años, personas con discapacidad y mayores de 60 años.

Pasaporte mexicano

Requisitos indispensables para no perder tu trámite

Una vez que se agenda la cita en una Oficina de Pasaportes o consular, es obligatorio acreditar la nacionalidad mexicana. Si la SRE no logra verificarla en sus bases de datos, la persona solicitante deberá presentar documentación oficial.

Entre los documentos aceptados se encuentran: acta de nacimiento mexicana, certificado o declaratoria de nacionalidad, carta de naturalización, cédula de identidad ciudadana o certificado de matrícula consular.

Se debe presentar una identificación oficial vigente en original, como la credencial para votar del INE o la matrícula consular. Cumplir con estos requisitos y realizar el pago solo en los canales oficiales es clave para evitar fraudes y no perder tiempo ni dinero.