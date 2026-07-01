En esta noticia ¿Qué hacer si te devolvieron el pasaporte por error tras la aprobación de tu visa?

La Embajada de Estados Unidos en México emitió un aviso dirigido a las personas que solicitaron una visa de estudiante o de trabajo y cuya solicitud fue aprobada durante la entrevista consular.

La representación diplomática recordó que, en estos casos, el pasaporte debe permanecer en la ventanilla donde se realizó la entrevista para que pueda llevarse a cabo el estampado de la visa para EE.UU.

VISA a EE.UU.

La Embajada de Estados Unidos en México explicó que, si el oficial consular aprobó la visa y no informó que el caso estaría sujeto a una revisión adicional, pero el pasaporte fue devuelto por error, el trámite podría retrasarse. En ese supuesto, la Embajada pidió a las personas afectadas comunicarse de inmediato para recibir instrucciones y continuar con el proceso.

¿Qué hacer si te devolvieron el pasaporte por error tras la aprobación de tu visa?

La Embajada indicó que las personas en esta situación deben escribir al correo electrónico visas_mexico@state.gov. L

a dependencia revisará cada caso y proporcionará las indicaciones para enviar o entregar nuevamente el pasaporte, con el fin de realizar la impresión de la visa.

El aviso aplica para las siguientes categorías de visas:

Estudiante: F, M y J.

Trabajo: B1 para empleada doméstica.

TN y TD.

H1B y H4.

I.

C1/D.

L1 y L2.

O1 y O2.

P1, P2, P3 y P4.

Q1.

R1.

La dependencia revisará cada caso y proporcionará las indicaciones para enviar o entregar nuevamente el pasaporte, con el fin de realizar la impresión de la visa. Embajada de Estados Unidos en México

La Embajada precisó que, una vez recibido el pasaporte para el estampado, el tiempo de procesamiento es de entre 7 y 10 días hábiles para las visas de estudiante y trabajo. Por ello, recomendó atender cualquier incidencia lo antes posible para evitar demoras innecesarias.

Asimismo, recordó que este procedimiento aplica únicamente cuando la visa ya fue aprobada durante la entrevista y el oficial consular no indicó que el caso quedaría sujeto a una revisión administrativa adicional. En esos casos, el contacto por correo electrónico permitirá verificar la información y recibir las instrucciones correspondientes.