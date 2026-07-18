Oficial | Estados Unidos le prohíbe la entrada a quienes tengan el pasaporte al día, pero no cumplan este requisito

Viajar a las principales ciudades norteamericanas es el sueño de miles de turistas cada año. Sin embargo, un cambio estricto en los controles migratorios ha encendido las alarmas de los viajeros. Aunque tengan la documentación vigente, las autoridades de Estados Unidos les prohíben la entrada a los españoles que tengan el pasaporte al día pero no cumplan un requisito técnico indispensable.

Esta normativa ha tomado por sorpresa a muchas personas que daban por sentado su viaje al tener las tasas pagadas y la fecha de caducidad en regla. Justamente, podría ser un problema para aquellos fanáticos que quieran acudir a la final del Mundial 2026 entre Argentina y España.

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¿Por qué Estados Unidos le prohíbe la entrada a los españoles?

El motivo por el cual muchos ciudadanos españoles están siendo rechazados en los aeropuertos estadounidenses no se debe a la fecha de vencimiento de su documento, sino a la falta de tecnología en el mismo. El gobierno de Donald Trump exige de manera estricta que todos los viajeros que ingresen bajo el Programa de Exención de Visado porten un pasaporte electrónico o biométrico.

Este dispositivo incluye un microchip RFID incrustado en la cubierta que almacena los datos y la fotografía del titular. Según los datos oficiales provistos por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. (CBP), cualquier documento que carezca de este elemento invalida de forma inmediata la autorización de viaje.

Esta regla afecta a todos los pasajeros por igual, según las directrices del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). En ese sentido, los menores de edad y bebés no pueden viajar inscritos en el documento de sus padres; cada niño debe poseer su propio pasaporte biométrico individual y una autorización de viaje independiente.

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¿Cómo verificar que tu pasaporte cumple con los requisitos para entrar a Estados Unidos?

Asegurarse de que tu documentación no sea rechazada en el control fronterizo es una tarea sencilla que solo toma unos segundos. Debes observar detenidamente la portada exterior de tu pasaporte físico. Allí debe aparecer impreso un pequeño icono rectangular dorado con un círculo en el centro, el cual simula la forma de un chip estilizado.

La Policía Nacional de España lleva años implementando esta tecnología en sus impresiones estándar, pero existen casos excepcionales de pasaportes antiguos, duplicados de emergencia o emitidos en consulados del extranjero que carecen de ella. Si tu libreta no tiene este logotipo internacional, las bases de datos de la CBP denegarán tu ingreso de manera automática.

Restricciones de viaje por historial de países

Contar con un pasaporte biométrico al día y rellenar el formulario correctamente no garantiza el éxito si cuentas con ciertos antecedentes de viaje. De acuerdo con las últimas directrices de seguridad de la CBP, existen penalizaciones severas basadas en los destinos que hayas visitado recientemente.

Si has viajado a Cuba (a partir de enero de 2021) o a naciones como Irán, Irak, Siria, Libia, Somalia, Sudán o Yemen (desde marzo de 2011), tu solicitud ESTA será rechazada de inmediato.

En estos escenarios específicos, las autoridades norteamericanas obligan al ciudadano español a comparecer presencialmente en la Embajada de los Estados Unidos en Madrid para solicitar un visado de turismo tradicional (B1/B2), un trámite mucho más complejo, lento y costoso que el de la exención regular.