En esta noticia ¿Qué colonias de Hidalgo se quedarán sin luz el viernes 28 de agosto?

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) anunció que realizará una suspensión temporal del suministro eléctrico el viernes 28 de agosto debido a trabajos de mantenimiento. El corte tendrá una duración de más de siete horas y afectará únicamente a determinados usuarios del municipio de Metztitlán, Hidalgo.

Según informó la Coordinación de Comunicación de la División Centro Oriente de la CFE, las labores buscan mantener en buenas condiciones la infraestructura eléctrica y mejorar la continuidad y confiabilidad del servicio en la región.

Oficial y confirmado | Miahuatlán, San Juan y Tlazoquitipa se quedarán sin luz por 7 horas y este es el motivo, según CFE Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Qué colonias de Hidalgo se quedarán sin luz el viernes 28 de agosto?

Los trabajos de mantenimiento están programados para realizarse entre las 10:30 y las 18 del viernes 28 de agosto. Durante ese periodo, se interrumpirá temporalmente el servicio eléctrico en tres colonias de Metztitlán:

Miahuatlán

San Juan

Tlazoquitipa

La CFE y las autoridades municipales recomendaron a los habitantes de estas zonas tomar las precauciones necesarias ante la suspensión del suministro y organizar sus actividades para evitar inconvenientes durante las horas en que no habrá electricidad.

El organismo explicó que este tipo de intervenciones son necesarias para conservar la infraestructura eléctrica en condiciones óptimas y garantizar la calidad y continuidad del servicio.

Asimismo, la CFE pidió a la población mantenerse informada mediante sus canales oficiales y evitar compartir información no confirmada que pueda generar confusión o alarma entre los usuarios.