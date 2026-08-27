En el transcurso de este jueves, 27 de agosto de 2026, el Servicio Sismológico Nacional de México (SSN) comunicó sobre un nuevo sismo en el país. En esta oportunidad, el movimiento telúrico se registró en Veracruz a las 11.31 horas y ha tenido una magnitud de 4.1 en la escala de Richter.

El centro de este fenómeno natural se reportó a 52 km al suroeste de Sayula de Alemán, con una profundidad de 121.2 kilómetros, latitud de 17.527° y una longitud de -95.285°, según la información preliminar compartida por las autoridades competentes.

Terremoto de magnitud 4.1 en veracruz según la escala de richter (foto: Pixabay).

¿Por qué hay tantos sismos en México?

La ubicación geográfica de México es la causa principal de los terremotos que se registran en el país, ya que se encuentra sobre las placas tectónicas de Norteamérica, del Caribe, la de Cocos, el Pacífico y la de Rivera .

¿Se pueden predecir los terremotos?

A pesar de los experimentos realizados a escala global, no se ha constatado que alguna entidad o individuo haya logrado prever de manera efectiva los sacudidas telúricas, con la debida fundamentación científica y aplicación práctica.

Las recomendaciones para la población

Autoridades emitieron recomendaciones ante sismos: conservar la calma, agacharse, cubrirse y sujetarse; alejarse de ventanas y objetos que puedan caer; no usar elevadores; seguir rutas de evacuación y la información oficial; y contar con una mochila de emergencia con agua, linterna y botiquín.