Septiembre se hará más corto para estos vecinos.

El municipio de Tlatlauquitepec, Puebla, se alista para celebrar a lo grande sus tradicionales Fiestas Patrias 2026. Del viernes 11 al domingo 20 de septiembre, este Pueblo Mágico ofrecerá una extensa programación cultural, deportiva, gastronómica y musical diseñada para el disfrute de familias locales y visitantes.

Durante estos diez días festivos, plazas públicas, deportivos y el Teatro del Pueblo “Miguel Hidalgo” se convertirán en los escenarios principales de destacados conciertos, espectáculos folclóricos y actividades tradicionales que enaltecen el orgullo patrio y la identidad cultural de la región.

Septiembre ser hará más corto para estos habitantes. SECTUR

Viernes 11 de Septiembre

La gran celebración arranca formalmente en la jornada del viernes con el recorrido de las representantes locales y la apertura oficial de los festejos patrios.

18:00 HRS: Desfile de Candidatas a Reina de las Fiestas Patrias ( Avenida Reforma )

19:00 HRS: Certamen de las Candidatas a Reina ( Teatro del Pueblo “Miguel Hidalgo” )

20:45 HRS: Coronación de la Reina e Inauguración de la Feria 2026 ( Teatro del Pueblo “Miguel Hidalgo” )

21:00 HRS: Concierto de Paty Cantú (Teatro del Pueblo “Miguel Hidalgo”)

Sábado 12 de Septiembre

El primer fin de semana continúa con competencias deportivas, destreza en billar y destacadas presentaciones musicales para el público general.

10:00 HRS: Torneo Elite de Voleibol Femenil y Varonil ( Polideportivo )

16:00 HRS: Primer Torneo de Carambola 2026 ( Club de Billar “Diamante”, Av. Independencia #9 )

20:00 HRS: Presentación Musical Supremo Oro Norteño ( Teatro del Pueblo “Miguel Hidalgo” )

22:00 HRS: Concierto Estelar “El Trono de México” (Teatro del Pueblo “Miguel Hidalgo”)

Domingo 13 de Septiembre

La jornada dominical combina el homenaje cívico a los héroes nacionales con eventos deportivos, artísticos e infantiles para el entretenimiento familiar.

09:00 HRS: Aniversario de la Gesta Heroica de los Niños Héroes de Chapultepec ( Teatro del Pueblo “Miguel Hidalgo” )

09:00 HRS: Torneo de Feria Fútbol Femenil y Varonil ( Campos Deportivos de Tlatlauquitepec )

13:00 HRS: Academia de Expresión Artística Tlatlauquitepec ( Teatro del Pueblo “Miguel Hidalgo” )

16:00 HRS: Evento Infantil, Tributo a Lara Campos (Teatro del Pueblo “Miguel Hidalgo”)

Pueblo Mágico Gobierno de México

Lunes 14 de Septiembre

El inicio de semana llega cargado de muestras agrícolas, arte folclórico local, música andina y tributos a grandes íconos populares.

09:00 HRS: Torneo Maxibaloncesto Regional ( Polideportivo )

15:00 HRS: Presentación de Ballet Folklórico Folcalli ( Teatro del Pueblo “Miguel Hidalgo” )

16:00 HRS: Inauguración del Corredor Agroindustrial 2026 ( Zócalo Municipal )

16:30 HRS: Presentación de Taller de Danza de la Casa de Cultura ( Teatro del Pueblo “Miguel Hidalgo” )

17:15 HRS: Presentación de Taller de Violín de la Casa de Cultura ( Teatro del Pueblo “Miguel Hidalgo” )

18:00 HRS: Presentación Artística Emmanuel Castillo ( Teatro del Pueblo “Miguel Hidalgo” )

18:00 HRS: Presentación de Taller de Rondalla de la Casa de Cultura ( Teatro del Pueblo “Miguel Hidalgo” )

18:30 HRS: Presentación Musical Andina ( Teatro del Pueblo “Miguel Hidalgo” )

19:30 HRS: Presentación Artística de Omar Vallejo ( Teatro del Pueblo “Miguel Hidalgo” )

20:00 HRS: Presentación Artística del Doble de Juan Gabriel (Teatro del Pueblo “Miguel Hidalgo”)

Martes 15 de Septiembre

La víspera del Grito de Independencia se vive con gran fervor cívico, tradición charra, pirotecnia y un estelar ambiente festivo durante la noche.

08:30 HRS: Acto Cívico del Inicio de la Independencia de México ( Teatro del Pueblo “Miguel Hidalgo” )

10:00 HRS: Torneo de Feria de Cachibol ( Polideportivo )

16:00 HRS: Memorias de Tlatlauquitepec Antiguo, “La Vida Cotidiana” ( Bajos del Palacio Municipal )

18:00 HRS: Desfile Tradicional de los Charros ( Calles Principales )

19:30 HRS: Coronación de la Reina de los Charros ( Teatro del Pueblo “Miguel Hidalgo” )

20:30 HRS: Presentación Artística de la Banda “Suprema RC” ( Teatro del Pueblo “Miguel Hidalgo” )

23:15 HRS: Tradicional Grito de Independencia ( Teatro del Pueblo “Miguel Hidalgo” )

23:30 HRS: Fuegos Pirotécnicos ( Teatro del Pueblo “Miguel Hidalgo” )

23:45 HRS: Presentación Artística Estelar de “Los Askis” (Teatro del Pueblo “Miguel Hidalgo”)

Miércoles 16 de Septiembre

El día conmemorativo de la Independencia destaca por el tradicional desfile de las fuerzas vivas, torneos deportivos, lucha libre y baile.

08:30 HRS: Programa Cívico Social de Independencia ( Teatro del Pueblo “Miguel Hidalgo” )

09:30 HRS: Desfile Cívico Social de la Independencia de México ( Calle Reforma )

10:00 HRS: Inicio del Torneo de Basquetbol Femenil y Varonil ( Polideportivo )

15:00 HRS: Evento de Lucha Libre ( Teatro del Pueblo “Miguel Hidalgo” )

18:00 HRS: Carrera de Botargas ( Escuela Primaria Clara F. Rojas de Betancourt )

20:00 HRS: Presentación Estelar de Anorman, Crixta y Uriel Izardui ( Teatro del Pueblo “Miguel Hidalgo” )

21:00 HRS: Tradicional Rodeo (Av. Dolores Betancourt, a un costado de la gasera)

Jueves 17 de Septiembre

La jornada reúne la preservación de juegos tradicionales mexicanos, concursos populares, comedia y noches de baile del recuerdo.

10:00 HRS: Finales del Torneo de Basquetbol Femenil y Varonil ( Polideportivo )

10:30 HRS: Rescatando Nuestras Tradiciones (Rayuela, Trompo, Charpe y Carrera de Café) ( Teatro del Pueblo “Miguel Hidalgo” )

11:00 HRS: Presentación de Grupo Los Nauyaques de Don Juan Leal y Los Felinos de Tatauzoquico ( Teatro del Pueblo “Miguel Hidalgo” )

15:30 HRS: Concurso del Taco Veloz ( Teatro del Pueblo “Miguel Hidalgo” )

17:10 HRS: Rally Cultural “Descubriendo Tlatlauquitepec” ( Teatro del Pueblo “Miguel Hidalgo” )

19:00 HRS: Presentación Estelar del Comediante Carlos Plata ( Teatro del Pueblo “Miguel Hidalgo” )

20:30 HRS: Baile del Recuerdo con “Grupo Latino”, “Los Rodríguez” y “JMZ Musical” (Centro de Convenciones “Joaquín M. Lara”)

Viernes 18 de Septiembre

El segundo fin de semana inicia con torneos escolares, certámenes artísticos de dibujo y variedad de grupos musicales norteños y tropicales.

15:00 HRS: Interprepas Voleibol 2026 Femenil y Varonil ( Polideportivo y Primaria Clara F. Rojas de Betancourt )

16:00 HRS: Reto Funcional “El Desafío” ( Primaria Clara F. Rojas de Betancourt )

16:30 HRS: Concurso de Dibujo “Colores de mi Tlatlauquitepec” ( Teatro del Pueblo “Miguel Hidalgo” )

18:30 HRS: Banda Sinfónica Juvenil Zacapoaxtla ( Teatro del Pueblo “Miguel Hidalgo” )

20:00 HRS: Noche de Despechadas ( Teatro del Pueblo “Miguel Hidalgo” )

22:00 HRS: Presentación Estelar de Grupo “Vaquero 87” (Teatro del Pueblo “Miguel Hidalgo”)

Sábado 19 de Septiembre

Un sábado lleno de actividad deportiva, huapango, atletismo nocturno, encuentros de rondallas y un baile masivo de feria.

10:00 HRS: Cuadrangular de Fútbol Torneo de Feria Sub-15 ( Campo Deportivo de Contla )

10:00 HRS: Torneo de Feria 2026, Segunda Edición Basquetbol Libre ( Polideportivo y Primaria Clara F. Rojas de Betancourt )

15:00 HRS: Concurso de Huapango ( Teatro del Pueblo “Miguel Hidalgo” )

17:00 HRS: Trail Nocturno Tlatlauquitepec “Guardianes de México” ( Calles Principales )

17:00 HRS: Festival Nacional de Rondallas “Asunción 2026” ( Restaurante-Bar Maldiva )

20:30 HRS: Presentación Artística de Los Hijos del Norte ( Teatro del Pueblo “Miguel Hidalgo” )

21:30 HRS: Baile de Feria con Los Ángeles Azules (invitada Danahi Mejía) y El Poder del Norte (Campo Deportivo “La Esperanza”)

Domingo 20 de Septiembre

La gran clausura de La Fiesta del Pueblo se celebra con finales deportivas, danzas folclóricas, música cumbia y baile sonidero.

10:00 HRS: Finales de Torneo de Feria Basquetbol 2026 ( Polideportivo )

15:00 HRS: Concurso de Danzas Folclóricas ( Teatro del Pueblo “Miguel Hidalgo” )

20:00 HRS: Cierre de Feria con Nelson Kanzela ( Teatro del Pueblo “Miguel Hidalgo” )

22:00 HRS: Noche de Sonideros (Teatro del Pueblo “Miguel Hidalgo”)

No pierdas la oportunidad de formar parte de la máxima fiesta anual de Tlatlauquitepec, donde la calidez de su gente, la riqueza gastronómica y una agenda repleta de eventos gratuitos garantizan una experiencia inolvidable. ¡Reúne a tu familia, consulta las fechas de tus actividades favoritas y vive en grande La Fiesta del Pueblo 2026!